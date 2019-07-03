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    Клюєва знімуть з виборів до полудня – нардеп

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    <span>Андрій Клюєв</span> - Клюєва знімуть з виборів до полудня – нардеп
    Андрій Клюєв

    За даними МВС Клюєв останні п'ять років не приїжджав в Україну

    Центрвиборчком може переглянути своє рішення про реєстрацію екс-глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом в народні депутати, якщо отримає додаткові докази про те, що останні 5 років він не жив в Україні.

    «Поки ви спали Міністерство внутрішніх справ попросило Центрвиборчком переглянути своє рішення про реєстрацію Андрія Клюєва» - написав нардеп Мустафа Найєм.

    У листі за підписом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вказується, що за даними відомства, після виїзду в Російську Федерацію Андрій Клюєв не перетинав державний кордон, а, відповідно не проживав в Україні протягом останніх п'яти років і не може балотуватися в парламент.

    «Тепер рішення за Центральною виборчою комісією. І якщо я все правильно розумію, до полудня Андрій Клюєв буде знятий з реєстрації на парламентських виборах і продовжить проводити свою старість в селах Підмосков'я», - додав нардеп.

    Додамо, що ввечері 2 липня у Києві на Майдані Незалежності пройшла акція після рішень ЦВК про реєстрацію кандидатами в нардепи Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.

    Нагадаємо, волонтер та громадський активіст Роман Сініцин розмістив у соцмережі  інформацію про те, що активісти вийдуть ввечері 2 липня на Майдан Незалежності у Києві на акцію протесту проти рішення ЦВК, яка зареєструвала кандидатами в депутати на вимогу суду російського пропагандиста Анатолія Шарія та соратника Януковича Андрія Клюєва.

    До акції протесту на Майдані приєдналася команда п’ятого президента України Петра Порошенка.

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