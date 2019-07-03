ЦВК визначила, на яких округах не відбудуться парламентські вибори



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Голосування не організовують і не проводять на території АР Крим і тимчасово окупованих територій

ЦВК взяла до відома, що парламентські вибори не організовуються в анексованому Криму і на тимчасово окупованих територіях Донбасу та визначила перелік округів, де вибори народних депутатів не відбуватимуться.

Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії у Facebook.

«ЦВК визначила переліки одномандатних виборчих округів, утворених на території Донецької та Луганської областей, та частин округів, на територіях яких голосування громадян на виборах 21 липня не організовується і не проводиться та на територіях яких голосування організовується і проводиться«, - йдеться у заяві Комісії.

Також встановлено, що на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року на території АР Крим та міста Севастополя, окремих територіях Донецької та Луганської областей – територіях усього одномандатного виборчого округу або відповідних виборчих дільниць в ОВО, на яких голосування громадян України на позачергових виборах народних депутатів України не організовується і не проводиться, не здійснюються такі організаційні заходи з підготовки та проведення зазначених виборів:

не утворюються окружні та/або дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів України;

не реєструються уповноважені особи політичних партій, довірені особи кандидатів у народні депутати України в таких одномандатних виборчих округах;

не проводиться передвиборна агітація;

не утворюються спеціальні виборчі дільниці, що існують на тимчасовій основі;

не виготовляються виборчі бюлетені, інформаційні плакати політичних партій, інформаційні плакати кандидатів у народні депутати України, а також плакати, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори народних депутатів України, списки виборців, іменні запрошення та інша виборча документація;

не проводяться інші виборчі процедури, пов’язані з організацією голосування, зокрема, відомості щодо відповідних виборчих дільниць не вносяться до протоколів відповідних ОВК про підсумки голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах відповідного одномандатного виборчого округу та до протоколів ОВК про підсумки голосування у відповідному одномандатному виборчому окрузі, а відомості щодо таких виборчих дільниць та одномандатних виборчих округів не відображаються у протоколах Центральної виборчої комісії про результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Раніше ЦВК встановила, що для проведення передвиборної агітації на дострокових виборах до ВР політичним партіям буде надано по 60 хвилин на загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення та на загальнонаціональному каналі Суспільного радіо.