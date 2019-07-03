Суди врешті-решт пустили на вибори нардепа Корнацького



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Народний депутат Аркадій Корнацький під час виступу у Верховній Раді

2 липня ЦВК виконала рішення Верховного суду

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати діючого обранця Аркадія Корнацького (вийшов з фракції БПП 22 травня 2019 року), який балотується самовисуванцем у 132 окрузі Миколаївської області.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову ЦВК від 2 липня.

Таким чином, ЦВК виконала постанову Верховного суду від 29 червня, якою залишено без змін рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 26 червня.

Відмову у реєстрації Корнацькому ЦВК аргументувала тим, що він не надав Комісії заяви про самовисування із зобов`язанням у разі обрання народним депутатом припинити діяльність, яка, відповідно до Конституції України та законів України, несумісна з мандатом нардепа.

Корнацький не погодився з цим рішення і подав до суду на ЦВК. У судах політик продемонстував свою заяву, яка була подана до Центральної виборчої комісії 20 червня 2019 року. У ній зазначено, що іншого представницького мандата, який відповідно до Конституції України та законів України несумісний з мандатом народного депутата України, позивач не має.

З цього приводу Верховний суд зауважив, що Корнацький на час подання заяви про самовисування є народним депутатом України, обраним на виборах 26 жовтня 2014 року. Частина 2 статті 78 Конституції передбачає вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності. Тому на момент подання заяви про самовисування позивач, який є народним депутатом, не може займатися діяльністю, яка відповідно до Конституції України та законів України несумісна з мандатом народного депутата.

За даними ЦВК, у 132 окрузі зареєстровано 13 кандидатів у народні депутати.

На позачергових виборах до Верховної Ради 2014 року Аркадій Корнацький, якого висунув БПП, здобув мінімальну перемогу у 132 окрузі. Він отримав 34,82% підтримки (21411 голосів), а його найближчий конкурент, самовисуванець Василь Капацина – 34,38% (21139 голосів).

Як повідомляв «Главком», 2 липня ЦВК також на вимогу суду зареєструвала кандидатами у нардепи колишнього главу адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва і відеоблогера Анатолія Шарія.