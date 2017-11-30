Європейський Союз ухвалив бюджет на 2018 рік

Новий бюджет на 0,2% більше порівняно з бюджетом ЄС 2017 року

В Європейському Союзі затвердили бюджет на 2018 рік на рівні більше ніж 160 млрд євро. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС. «30 листопада 2017 року Рада ЄС та Європейський парламент окремо схвалили угоду, укладену 18 листопада 2017 року в комісії по бюджету 2018 року. Таким чином, бюджет ЄС на 2018 рік прийнятий», - йдеться



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Новий бюджет на 0,2% більше порівняно з бюджетом ЄС 2017 року

В Європейському Союзі затвердили бюджет на 2018 рік на рівні більше ніж 160 млрд євро. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

«30 листопада 2017 року Рада ЄС та Європейський парламент окремо схвалили угоду, укладену 18 листопада 2017 року в комісії по бюджету 2018 року. Таким чином, бюджет ЄС на 2018 рік прийнятий», - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією прес-служби, бюджет ЄС на 2018 рік встановлено на рівні 160,1 млрд євро. Це на 0,2% більше порівняно з бюджетом ЄС 2017 року з поправками за останні місяці.

«Європейський парламент та Рада ЄС поділяють ті ж два основних пріоритету на 2018 фінансовий рік: боротися з міграцією та безпеку, а також стимулювання інновацій, зростання і зайнятості в Європі. Я переконаний, що ми досягли хорошого і збалансованого результату, дозволяючи ЄС діяти і реагувати на різні потреби», - заявив заступник міністра фінансів Естонії та головний переговірник Ради щодо бюджету ЄС на 2018 рік Март Ківіне.

Згідно з бюджетом, для вирішення проблем, пов'язаних з міграцією і безпекою, агентства у сфері безпеки та питань громадянства виділять 940 млн євро, що на 8,9% більше, ніж у 2017 році. Також, 11,2 млрд євро будуть виділені на програму досліджень та інновацій Horizon 2020. Витрати на програму Erasmus + виростуть на 12,1%, тобто до 2,3 млрд євро.