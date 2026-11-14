Головна Новини
search button user button menu button
1725-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Ціни на пальне 14 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Ціни на пальне 14 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: glavcom.ua

За місяць автогаз подорожчав на 14,20–15 грн за літр, а дизельне пальне – на 3–6 грн

Станом на 14 листопада 2026 року більшість великих мереж АЗС України зберегли попередні ціни на пальне. За добу зміни відбулися в UPG, «Укрнафті» та KLO: у першій мережі подорожчав автогаз, у другій знизилася ціна бензину А-95+, а в третій трохи подешевшав газ. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

У мережі UPG бензин А-95 коштує 86,90 грн/л, преміальний А-95+ – 89,90 грн/л. Звичайне дизельне пальне продають по 101,90 грн/л, преміальне – по 104,90 грн/л. Автогаз за добу подорожчав на 1 грн і тепер коштує 61,90 грн/л.

На АЗС Окко та WOG ціни на всі представлені види пального залишилися незмінними. Бензин А-95 у цих мережах коштує 90,90 грн/л, А-95+ – 93,90 грн/л. Звичайний дизель продають по 105,90 грн/л, преміальний – по 108,90 грн/л. Автогаз на Окко коштує 63,90 грн/л, на WOG – 63,50 грн/л.

У Socar вартість бензину А-95 становить 91,90 грн/л, А-95+ – 94,90 грн/л. Дизельне пальне NANO ДП продають по 106 грн/л, преміальне NANO Extra – по 109 грн/л. Ціна бензину NANO100 становить 102 грн/л, автогазу – 63,90 грн/л. Усі показники відповідають цінам попередньої доби.

В «Укрнафті» бензин А-95 коштує 86,90 грн/л. Преміальний А-95+ Energy подешевшав на 3 грн – із 89,90 до 86,90 грн/л. Звичайне дизельне пальне продають по 102,90 грн/л, Diesel Energy – по 104,90 грн/л. Ціна А-92 становить 84,90 грн/л, автогазу – 60,90 грн/л.

У мережі KLO ціни на бензин і дизель залишилися без змін. А-95 коштує 84,90 грн/л, А-95+ – 92,60 грн/л, звичайне дизельне пальне – 103,90 грн/л, преміальне – 107,90 грн/л. Бензин А-100 продають по 101,90 грн/л, А-92 – по 83,50 грн/л. Автогаз коштує 62,90 грн/л – на 10 коп. менше, ніж попереднього дня.

Главком

Ціни на пальне в Україні

дані на 14 листопада 2026 року
Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ
UPG 86,90  89,90  101,90  104,90  97,90  - 61,90
OKKO 90,90  93,90  105,90  108,90  100,90  - 63,90 
WOG 90,90  93,90  105,90  108,90  100,90  - 63,50 
SOCAR 91,90  94,90  106,00  109,00  102,00  - 63,90 
UKRNAFTA 86,90  86,90 102,90  104,90  - 84,90  60,90
KLO 84,90  92,60  103,90  107,90  101,90  83,50  62,90
БРСМ 85,99  - 101,99  - - - 58,99 

Найдорожчий бензин А-95 серед представлених мереж продають у Socar – по 91,90 грн/л. Найнижча ціна цього виду пального – у KLO, 84,90 грн/л. Найдорожче звичайне дизельне пальне пропонують на Окко та WOG – по 105,90 грн/л, а преміальне – на цих самих заправках по 108,90 грн/л.

Найвища ціна автогазу – на Окко та в Socar, по 63,90 грн/л. Найнижча серед останніх доступних показників – у «БРСМ-Нафти»: 58,99 грн/л.

Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 88,34 грн/л, дизельного пального – 104,07 грн/л. 

Як змінилися ціни на пальне за місяць 

За період із 14 жовтня до 14 листопада 2026 року найбільше подорожчав автогаз. У мережах, які відстежує «Главком», його ціна зросла на 14,20–15 грн/л. Найбільше підвищення серед мереж із новими даними зафіксовано в UPG, Окко, Socar та «Укрнафті» – на 15 грн/л. У WOG газ додав у ціні 14,60 грн/л, у KLO – 14,50 грн/л. За останніми доступними даними, у «БРСМ-Нафті» зростання становить 14,20 грн/л.

Звичайне дизельне пальне за місяць подорожчало на 3–6 грн/л. Найбільше – на Окко, де ціна зросла зі 99,90 до 105,90 грн/л. У WOG та «Укрнафті» дизель додав по 5 грн/л, у KLO – 4,50 грн/л, в UPG – 4 грн/л. У Socar зростання становило 3 грн/л. За останніми доступними даними, у «БРСМ-Нафті» дизель подорожчав на 5 грн/л.

Преміальне дизельне пальне за цей період подорожчало на 5–6 грн/л. Найбільше зростання – на 6 грн/л – зафіксовано на Окко та в KLO. В інших мережах, для яких є порівнювані дані, ДП+ додав у ціні по 5 грн/л.

Бензин А-95 за місяць подешевшав у всіх представлених мережах. Найбільше зниження відбулося в Socar – на 3 грн/л. В UPG, Окко, WOG, KLO та «Укрнафті» ціна зменшилася на 2 грн/л. За останніми доступними даними, у «БРСМ-Нафті» бензин подешевшав на 1 грн/л.

Преміальний бензин А-95+ у Socar подешевшав на 3 грн/л, в інших мережах – на 2 грн/л. Бензин А-100 у більшості мереж також став дешевшим на 2 грн/л. Виняток – KLO, де його ціна зросла на 2 грн/л. Вартість А-92 у KLO та «Укрнафті» знизилася на 2 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

Читайте також:

Теги: бензин пальне дизельне пальне газ ціни АЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Середня ціна бензину А-95 13 листопада становить близько 88,34 грн за літр
Коли в Україні подешевшає пальне? Пояснення прем'єр-міністра
Вчора, 11:47
Жодна американська компанія публічно не погодилася придбати російське дизельне пальне
Росія не може продати дизель США і шукає покупців – Bloomberg
Вчора, 03:56
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розкритикував газову політику Орбана та назвав нові пріоритети
Прем'єр Угорщини розвінчав міф про дешевий російський газ
11 листопада, 18:37
У Києві вперше підвищено тариф на приватному маршруті
У Києві проїзд у маршрутці вперше зріс до 30 грн
8 листопада, 12:48
Ще одним чинником тиску на галузь залишаються перебої з електропостачанням і логістичні труднощі
Продукти в Україні дорожчатимуть: які товари першими змінять цінники
7 листопада, 07:51
Трамп назвав Іран причиною високих цін на бензин
Таки не Зеленський. Трамп знайшов винного у високих цінах на бензин
4 листопада, 08:12
Владислав Власюк заявив, що європейські країни мають достатньо інформації для перевірки та можливого затримання танкерів із російським дизелем, які прямують до США
Російський дизель везуть до США: Власюк пояснив, як затримати танкери
29 жовтня, 17:36
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 29 жовтня 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
29 жовтня, 06:35
Путін та Трамп на саміті на Алясці 15 серпня 2025 року
WSJ: Угода між Трампом і Путіним не змінила ціни на дизель у США
28 жовтня, 22:58

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2026
144K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
140K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Росія засудила викрадену в Криму кримську татарку до 17 років
Сьогодні, 06:55
Втрати ворога станом на 14 листопада 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Сьогодні, 06:45
Ціни на пальне 14 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Сьогодні, 06:30
Хакери КНДР навчилися красти криптовалюту за допомогою чужих облич
Сьогодні, 06:15
В Україні до 12° тепла, вночі дощі: погода на 14 листопада 2026 року
Сьогодні, 06:00
Авіаколапс у США, вибухи у Росії, Польща зупинила внески в PURL: головне за ніч 14 листопада
Сьогодні, 05:50

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua