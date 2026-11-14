Ціни на пальне 14 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

За місяць автогаз подорожчав на 14,20–15 грн за літр, а дизельне пальне – на 3–6 грн

Станом на 14 листопада 2026 року більшість великих мереж АЗС України зберегли попередні ціни на пальне. За добу зміни відбулися в UPG, «Укрнафті» та KLO: у першій мережі подорожчав автогаз, у другій знизилася ціна бензину А-95+, а в третій трохи подешевшав газ. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

У мережі UPG бензин А-95 коштує 86,90 грн/л, преміальний А-95+ – 89,90 грн/л. Звичайне дизельне пальне продають по 101,90 грн/л, преміальне – по 104,90 грн/л. Автогаз за добу подорожчав на 1 грн і тепер коштує 61,90 грн/л.

На АЗС Окко та WOG ціни на всі представлені види пального залишилися незмінними. Бензин А-95 у цих мережах коштує 90,90 грн/л, А-95+ – 93,90 грн/л. Звичайний дизель продають по 105,90 грн/л, преміальний – по 108,90 грн/л. Автогаз на Окко коштує 63,90 грн/л, на WOG – 63,50 грн/л.

У Socar вартість бензину А-95 становить 91,90 грн/л, А-95+ – 94,90 грн/л. Дизельне пальне NANO ДП продають по 106 грн/л, преміальне NANO Extra – по 109 грн/л. Ціна бензину NANO100 становить 102 грн/л, автогазу – 63,90 грн/л. Усі показники відповідають цінам попередньої доби.

В «Укрнафті» бензин А-95 коштує 86,90 грн/л. Преміальний А-95+ Energy подешевшав на 3 грн – із 89,90 до 86,90 грн/л. Звичайне дизельне пальне продають по 102,90 грн/л, Diesel Energy – по 104,90 грн/л. Ціна А-92 становить 84,90 грн/л, автогазу – 60,90 грн/л.

У мережі KLO ціни на бензин і дизель залишилися без змін. А-95 коштує 84,90 грн/л, А-95+ – 92,60 грн/л, звичайне дизельне пальне – 103,90 грн/л, преміальне – 107,90 грн/л. Бензин А-100 продають по 101,90 грн/л, А-92 – по 83,50 грн/л. Автогаз коштує 62,90 грн/л – на 10 коп. менше, ніж попереднього дня.

Ціни на пальне в Україні дані на 14 листопада 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 86,90 89,90 101,90 104,90 97,90 - 61,90 ↑ 90,90 93,90 105,90 108,90 100,90 - 63,90 90,90 93,90 105,90 108,90 100,90 - 63,50 91,90 94,90 106,00 109,00 102,00 - 63,90 86,90 86,90 ↓ 102,90 104,90 - 84,90 60,90 84,90 92,60 103,90 107,90 101,90 83,50 62,90 ↓ 85,99 - 101,99 - - - 58,99

Найдорожчий бензин А-95 серед представлених мереж продають у Socar – по 91,90 грн/л. Найнижча ціна цього виду пального – у KLO, 84,90 грн/л. Найдорожче звичайне дизельне пальне пропонують на Окко та WOG – по 105,90 грн/л, а преміальне – на цих самих заправках по 108,90 грн/л.

Найвища ціна автогазу – на Окко та в Socar, по 63,90 грн/л. Найнижча серед останніх доступних показників – у «БРСМ-Нафти»: 58,99 грн/л.

Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 88,34 грн/л, дизельного пального – 104,07 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 14 жовтня до 14 листопада 2026 року найбільше подорожчав автогаз. У мережах, які відстежує «Главком», його ціна зросла на 14,20–15 грн/л. Найбільше підвищення серед мереж із новими даними зафіксовано в UPG, Окко, Socar та «Укрнафті» – на 15 грн/л. У WOG газ додав у ціні 14,60 грн/л, у KLO – 14,50 грн/л. За останніми доступними даними, у «БРСМ-Нафті» зростання становить 14,20 грн/л.

Звичайне дизельне пальне за місяць подорожчало на 3–6 грн/л. Найбільше – на Окко, де ціна зросла зі 99,90 до 105,90 грн/л. У WOG та «Укрнафті» дизель додав по 5 грн/л, у KLO – 4,50 грн/л, в UPG – 4 грн/л. У Socar зростання становило 3 грн/л. За останніми доступними даними, у «БРСМ-Нафті» дизель подорожчав на 5 грн/л.

Преміальне дизельне пальне за цей період подорожчало на 5–6 грн/л. Найбільше зростання – на 6 грн/л – зафіксовано на Окко та в KLO. В інших мережах, для яких є порівнювані дані, ДП+ додав у ціні по 5 грн/л.

Бензин А-95 за місяць подешевшав у всіх представлених мережах. Найбільше зниження відбулося в Socar – на 3 грн/л. В UPG, Окко, WOG, KLO та «Укрнафті» ціна зменшилася на 2 грн/л. За останніми доступними даними, у «БРСМ-Нафті» бензин подешевшав на 1 грн/л.

Преміальний бензин А-95+ у Socar подешевшав на 3 грн/л, в інших мережах – на 2 грн/л. Бензин А-100 у більшості мереж також став дешевшим на 2 грн/л. Виняток – KLO, де його ціна зросла на 2 грн/л. Вартість А-92 у KLO та «Укрнафті» знизилася на 2 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.