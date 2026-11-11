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Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
Буданов і Мінаєв були не єдиними представниками силових структур у переговорних групах
фото: Офіс президента України, росЗМІ

Кирилу Буданову довелося вести переговори з Дмитром Мінаєвим – керівником департаменту контррозвідувальних операцій російської спецслужби

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов зустрівся на переговорах в Абу-Дабі з представником російської делегації Дмитром Мінаєвим, якого українська розвідка вважає причетним до організації замаху на нього. Про це пише французьке видання Le Monde, повідомляє «Главком».

Зустріч відбулася 10 листопада в готелі Emirates Palace Mandarin Oriental, де проходили тристоронні переговори України, США та Росії. За описом журналістів Le Monde, Буданов опинився віч-на-віч із Мінаєвим – керівником департаменту контррозвідувальних операцій Федеральної служби безпеки РФ, який входить до російської делегації.

За даними української розвідки, саме Мінаєв організував спробу замаху на Буданова у 2019 році. На той час Буданов був офіцером української військової розвідки. Le Monde описує їхню зустріч як символічне зіткнення людей, які опинилися по різні боки переговорного столу після років війни та протистояння.

За описом французських журналістів, Буданов мав вигляд людини, яка сприймає ситуацію з іронією, ніби розпізнав чергову провокацію російського диктатора Володимира Путіна. Видання звернуло увагу на символічність цієї зустрічі, адже український посадовець опинився за одним столом із представником російської спецслужби, якого українська розвідка пов’язує зі спробою його вбивства.

Дмитро Мінаєв очолює департамент контррозвідувальних операцій ФСБ. Він увійшов до експертної групи російської делегації на переговорах в Абу-Дабі. За даними українських посадовців, які спілкувалися з журналістами, цей підрозділ російської спецслужби стояв за невдалою спробою замаху на Буданова у 2019 році. На той час той служив в українській військовій розвідці. 

Буданов і Мінаєв були не єдиними представниками силових структур у переговорних групах. До основного складу російської делегації також увійшов керівник військової розвідки РФ Ігор Костюков, а серед інших учасників були високопосадовці ФСБ та російського Генштабу.

Сама зустріч відбулася в межах дводенних тристоронніх переговорів України, США та Росії, які проходили 10-11 листопада. Після першого дня обговорень, що тривали близько чотирьох годин, відчутного прогресу сторони не досягли.

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Теги: Кирило Буданов війна фсб переговори

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Політика

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