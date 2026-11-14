Трамп, Путін і Сі Цзіньпін зустрінуться в Китаї 19 листопада

Переговори відбудуться на тлі завершення ядерної угоди США та Росії, а питання України може стати предметом суперечок

Президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 19 листопада на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Серед головних тем переговорів – контроль над ядерними озброєннями та війна в Ірані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За інформацією американської адміністрації, Вашингтон розглядає тристоронню зустріч як можливість започаткувати переговори про нову угоду щодо скорочення ядерних арсеналів. Водночас американські посадовці не очікують, що лідери одразу досягнуть конкретних домовленостей.

Чому ядерне роззброєння стало головною темою

Переговори відбудуться в умовах, коли США та Росія залишилися без чинного договору, який обмежував їхні стратегічні ядерні арсенали. Угода New START, підписана у 2010 році, припинила дію 5 лютого 2026 року.

Документ встановлював для кожної країни такі обмеження:

не більше 1550 розгорнутих ядерних боєголовок;

до 700 розгорнутих носіїв ядерної зброї – міжконтинентальних балістичних ракет, ракет підводного базування та важких бомбардувальників;

до 800 розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок та важких бомбардувальників.

Угода також передбачала механізми обміну інформацією та перевірки виконання зобов'язань. Росія оголосила про призупинення участі в ній у лютому 2023 року, а після завершення терміну дії документа юридично обов'язкові обмеження для двох найбільших ядерних держав перестали діяти.

Дональд Трамп виступає за укладення нової, модернізованої угоди, до якої хоче залучити не лише Москву, а й Пекін. Однак Китай раніше не виявляв готовності брати участь у таких переговорах.

Наскільки відрізняються ядерні арсенали трьох держав

За оцінками Пентагону, Китай має понад 600 ядерних боєголовок. Водночас арсенали США та Росії перевищують 5 тис. боєголовок у кожної держави. Така різниця є однією з причин, через які Пекін не поспішає приєднуватися до домовленостей про скорочення озброєнь.

Американська адміністрація вважає, що Китай має долучитися до нового формату контролю над ядерною зброєю, оскільки його арсенал швидко зростає. Пекін, зі свого боку, неодноразово наголошував на відмінності власного ядерного потенціалу від американського та російського.

Трамп також планує порушити питання війни в Ірані. Конкретних пропозицій, які президент США має намір представити співрозмовникам, американська адміністрація поки не оприлюднила.

За словами високопосадовця США, переговори стануть лише початком діалогу між трьома державами. Вашингтон не розраховує на підписання нової ядерної угоди безпосередньо під час саміту.

Чи обговорюватимуть лідери війну Росії проти України

Українське питання стало одним із найбільш суперечливих аспектів майбутньої зустрічі. Американська адміністрація заявляє, що Дональд Трамп не планує обговорювати війну Росії проти України в тристоронньому форматі. Вашингтон пояснює це тим, що має окремий механізм переговорів із Москвою, до якого Китай фактично не залучений.

Водночас у Кремлі озвучили іншу позицію. Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що під час запланованої зустрічі з Трампом у Шеньчжені сторони продовжать обговорювати весь комплекс питань, пов'язаних з урегулюванням війни проти України.

Президент України Володимир Зеленський раніше відреагував на перспективу переговорів трьох лідерів без участі Києва. Він наголосив, що США, Китай і Росія можуть зустрічатися та обговорювати власні питання, але рішення щодо майбутнього України не можуть ухвалюватися без української сторони.

«Якщо йдеться про Україну, про наше майбутнє, це може бути прийнятним лише тоді, коли ми будемо за столом переговорів», – заявив Зеленський 20 жовтня під час пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Український президент також виступає за окремі тристоронні переговори на рівні команд за участю України, США та Росії. Про відповідну позицію глава держави заявляв і під час онлайн-виступу в американському Hudson Institute 23 жовтня.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше розкритикував ідею переговорів Вашингтона, Москви та Пекіна без Києва. На його думку, такий формат не наблизить завершення війни, а може заохотити Путіна продовжувати агресію. Українська сторона натомість пропонує зустріч лідерів України, США та Росії.

Побоювання щодо можливого обговорення українського майбутнього без участі Києва вже стали предметом окремих публікацій «Главкома».

Чому зустріч важлива для Китаю та Росії

Тристоронні переговори мають і символічне значення. Для Путіна поява за одним столом із президентами США та Китаю – можливість продемонструвати, що Росія залишається учасником глобальної політики попри міжнародну ізоляцію через повномасштабну війну проти України.

Для Сі Цзіньпіна саміт стане нагодою продемонструвати міжнародний вплив Китаю та його роль у вирішенні глобальних питань. Водночас Пекін має власні інтереси у відносинах із Вашингтоном і Москвою, зокрема щодо торгівлі, технологій та безпеки.

Раніше «Главком» повідомляв, що Сі Цзіньпін запросив Дональда Трампа до Китаю на саміт АТЕС, де також очікували на Володимира Путіна.

Нагадаємо, 33-й саміт АТЕС відбудеться 18–19 листопада у Шеньчжені. Участь у ньому візьмуть представники економік Азійсько-Тихоокеанського регіону. Тристороння зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна може стати однією з найрезонансніших подій заходу.