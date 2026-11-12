Маєток під Києвом, який виставили на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»

У резиденції облаштовані бібліотека, збройова кімната, приміщення для дегустації вина, два басейни, більярдна та сауна

Резиденція в Іванковичах Київської області, виставлена на продаж за $4 млн, належить 72-річному громадянину Росії Валерію Канюці – колишньому керівнику «Газпром Комплектації». Про це йдеться в розслідуванні «Слідство.Інфо», передає «Главком».

Щоб передати нерухомість у власність держави, недостатньо самого факту російського громадянства чи роботи в російській компанії: для цього потрібні санкції, докази причетності власника до сприяння агресії та відповідне рішення суду.

Маєток розташований на земельній ділянці площею 70 соток. У резиденції облаштовані бібліотека, збройова кімната, приміщення для дегустації вина, два басейни, більярдна та сауна. Зазначена в оголошенні ціна продажу, як і вартість оренди, є пропозицією продавця, а не незалежною оцінкою ринкової вартості нерухомості.

За даними Державного реєстру речових прав, Канюка володіє будинком і більшою частиною ділянки з 2009 року. Частина землі оформлена на одного з його синів, які працюють в Україні та займаються бізнесом.

Канюка протягом 15 років працював у «Газкомплектімпексі», який у 2009 році отримав назву «Газпром Комплектація». Компанія забезпечує матеріально-технічними ресурсами «Газпром» та його дочірні підприємства. У 2008 році Канюка виконував обов'язки генерального директора, у 2010-му обіймав посаду одного з двох заступників керівника, а в 2011 році, вже як перший заступник гендиректора, підписав контракт у присутності Владіміра Путіна. З компанії він пішов у 2017 році.

Раніше, у 1999-2002 роках, Канюка працював у «Газпром Видобування Ямбург». Як з'ясували журналісти, обидві компанії з червня 2024 року перебувають під українськими санкціями.

Неофіційні дані свідчать, що зарплата Канюки в «Газпром Комплектації» у 2015 році перевищувала 17 млн рублів на рік, а у 2016-му – 19 млн рублів. За тодішнім курсом ці суми становили приблизно 277 тис. і 283 тис. доларів відповідно. До 2024 року він також працював радником у приватних компаніях нафтогазової галузі.

Історія маєтку стала публічною після того, як ріелтор Олександр Петренко опублікував у соцмережах чотири відео з резиденцією. Власника він називати не захотів. Згодом Петренко пояснив, що не займається продажем цього будинку, а відео були рекламним прийомом для залучення аудиторії та потенційних клієнтів. За його словами, він розумів, що публікація викличе значний розголос.

Юрист агентства нерухомості The Capital, яке раніше розміщувало оголошення про оренду маєтку, заявив, що компанія не співпрацює з громадянами Росії. Він припустив, що оголошення могли опублікувати без належної перевірки. На час виходу розслідування пропозицію оренди вже прибрали.

До початку повномасштабного вторгнення Канюка регулярно приїздив в Україну – кілька разів на рік. Останній відомий візит відбувся за місяць до 24 лютого 2022 року: він провів тут близько двох з половиною тижнів під час новорічних свят. Інформації про його подальші поїздки до України небагато. У той же час журналісти знайшли відомості, що у 2025 році Канюка посів четверте місце в більярдному турнірі для гостей санаторію «Сакрополь» в окупованому Криму.

Російський паспорт він отримав у 2003 році, також має чинний податковий номер платника податків РФ. У витягу з українського реєстру нерухомості зазначені реквізити його паспорта громадянина України, однак у Державній міграційній службі повідомили, що цей документ наразі недійсний. Сам Канюка на запитання журналістів не відповів. Один із його синів, якого запитали, хто розпоряджається резиденцією, заявив, що «там все законно, все нормально».

Окремо журналісти звернулися до голови аналітичного центру Інституту законодавчих ініціатив Тетяни Хутор, щоб з'ясувати, чи є юридичні підстави для стягнення маєтку в дохід держави. За її поясненням, підстави для запровадження санкцій могли б виникнути, зокрема, якщо Канюка перебуває в Росії та здійснював діяльність, яка завдавала шкоди економічній безпеці України. Водночас самі по собі російське громадянство або робота в компанії РФ не є достатньою підставою для конфіскації – необхідно довести, що людина сприяла російській агресії.

Санкційна процедура передбачає кілька етапів. Спочатку активи можуть заблокувати, щоб власник не міг ними розпоряджатися. Такий захід, за словами експертки, часто є найбільш відчутним для осіб, які потрапили під санкції. Конфіскація майна на користь держави є окремим видом санкцій: після блокування активів Міністерство юстиції має звернутися з позовом до суду, і саме суд ухвалює рішення про їх стягнення.

Подібний механізм Мін'юст уже намагався застосувати щодо експрем'єр-міністра України Миколи Азарова та його сина: відомство подало до суду позов про конфіскацію їхнього майна.

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України 28 жовтня провів аукціон із продажу конфіскованої квартири російського пропагандиста Артемія Лєбєдєва в центрі Києва. За нерухомість запропонували понад 8 млн грн.

Йдеться про дворівневе приміщення площею 193,2 кв. м на вулиці Саксаганського, 26/26. Воно розташоване на шостому поверсі історичного будинку та раніше використовувалося як офіс київської філії студії Лєбєдєва.