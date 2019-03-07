Європейський суд наказав оприлюднити дослідження про гліфосат, що може викликати рак



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Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що гербіцид гліфосат, можливо, є канцерогеном і сприяє появі раку у людини Фото: AgroPortal.ua

Європейське відомство з безпеки продуктів харчування має оприлюднити засекречені дослідження щодо гліфосату, який, за даними ВООЗ, може сприяти появі раку у людини

Європейське відомство з безпеки продуктів харчування (EFSA) має оприлюднити низку засекречених раніше досліджень, присвячених використанню гербіциду гліфосату і його впливу на здоров'я людей. Це випливає з рішення, яке у четвер, 7 березня, виніс Європейський суд загальної юрисдикції в Люксембурзі. Таким чином він задовольнив дві скарги, подані в 2016 і 2014 роках чотирма європарламентарями і одним незалежним позивачем, пише Deutsche Welle.

Раніше EFSA відхилило відповідні запити заявників, пославшись на те, що оприлюднення документації може зашкодити бізнес-інтересам підприємств, які надали звіт. Крім того, за версією відомства, мова в матеріалах нібито не йшла про «викиди в навколишнє середовище», інформація про які в обов'язковому порядку повинна бути доведена до відома громадськості.

Європейський суд у Люксембурзі визнав позицію EFSA непереконливою. Суддя, зокрема, зазначив, що населення має право на відомості про середньостроковий і довгостроковий вплив гліфосату на людський організм. На думку суду, суспільство має бути обізнано про вплив на навколишнє середовище речовин, шкода від яких є під питанням. У 2015 році Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що речовина, можливо, є канцерогеном і сприяє появі раку у людини.

У жовтні 2018 року суд в Каліфорнії зобов'язав американську компанію Monsanto виплатити 78 мільйонів доларів позивачеві з онкологією. Присяжні визнали, що гербіцид гліфосат «значною мірою» сприяв розвитку захворювання у 46-річного чоловіка. Раніше він працював наглядачем шкільної території і використовував засіб протягом декількох років. На думку присяжних, компанія не попереджала покупців своєї продукції про те, що гербіциди можуть викликати рак.

Тим часом гліфосат залишається одним з найпоширеніших у світі гербіцидів. Він широко використовується зокрема і в Україні. У Німеччині гліфосат застосовують приблизно на 40 відсотках усіх сільськогосподарських територій.