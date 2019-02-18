Співробітники центру дитячої онкогематології: За кожного прооперованого закордоном пацієнта МОЗ отримує відкат



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Фото: unian.net

Центр дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку розформували наприкінці серпня, з того моменту і до сьогоднішнього дня в ньому провели всього три операції

Міністерство охорони здоров'я знищило єдиний в Україні центр дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку в Охматдит через багатотисячні відкатів, які чиновники отримують від відправки пацієнтів на лікування за кордон. Про це заявив екс-завідувач відділенням трансплантації центру Олег Рижак на прес-конференції з нагоди Міжнародного дня дітей, хворих на рак, повідомляють «Коментарі».

Нагадаємо, центр був створений у 2004 році. У ньому працювала сучасна референс-лабораторія і клінічні відділення, де щорічно проводили до 30 операцій з трансплантації від повністю і частково сумісних родинних донорів. 20 серпня 2018 року за погодженням з Міністерством охорони здоров'я центр розформували. З того моменту і до сьогоднішнього дня в ньому провели всього три операції.

За словами Рижака, центр знищили, як тільки він «впритул» підійшов до впровадження нової для України трансплантації кісткового мозку від нерідного донора. Центр надав в МОЗ дорожню карту і домовився з німецьким Фондом Стефана Моршена про надання українським пацієнтам трансплантата на пільгових умовах. «Був уже готовий договір для підписання з фондом, знайшли джерела позабюджетного фінансування цих трансплантатів з німецького та європейського реєстрів», - сказав Олег Рижак.

На його думку, головною причиною знищення унікальної медустанови стали корупційні схеми, пов'язані з лікуванням пацієнтів за кордоном. За даними Рижака, компанії, які займаються організацією відправки онкопацієнтів, за кожного з них платять чиновникам МОЗ відкат у розмірі 10-15% від вартості самої операції. Середній цінник на трансплантацію кісткового мозку - 150 тис. євро. «Я знаю це не з чужих слів, до мене особисто зверталися свого часу представники двох компаній і пропонували це. Зараз Уляна Супрун каже, що 44 пацієнта чекають відправки за кордон. Помножте це на 150 тисяч євро. Це прекрасний бізнес, який ми ламали одним своїм існуванням», - заявив Олег Рижак.

Він також зазначив, що війну проти центру дитячої онкогематології МОЗ почало після публічних заяв колективу про неякісні препарати, які закуповувало відомство. Більшість з них представляли загрозу для пацієнтів, оскільки суперечили вимогам Конвенції ООН про права дитини та європейським стандартам надання медичної допомоги онкохворим дітям. «Виник ризик отримання препаратів без доведеної ефективності та безпеки. Таких які не мали не те що європейського GMP, стандарту GCP або американського FDA, але навіть передкваліфікації ВООЗ. І ми давали експертні висновки, що такі препарати не підходять для дітей, вони відносяться до так званих некласифікованих дженериків», - повідомив Рижак.

Крім того, життєво необхідні препарати стали поставляти в лікарню з затримкою в кілька років. Термін придатності до того моменту закінчувався, через що частина ліків не використовувалася. Зокрема, замість необхідного мінімального терміну придатності 15 місяців центр отримував ліки, придатні до використання протягом 2-8 місяців.

«Ці препарати (з терміном придатності - ред) були закуплені в розрахунку річної потреби. Як за 8 місяців використовувати препарати в кількості річної потреби? Це неможливо, це нонсенс, це знаходиться за межами здорового глузду. Ми говорили про це, виходили на прес -конференції. З цього моменту почалася боротьба МОЗ з нами, яка і закінчилася знищенням центру в серпні 2018 року», - заявив Олег Рижак.

За словами звільнених після реорганізації центру лікарів, а також представників дитячих благодійних фондів, крім операцій з трансплантації виникли серйозні збої в роботі лабораторії. Її оснащення сплатив благодійний фонд «Крона», лабораторія обслуговувала дітей зі всієї України. Після реорганізації життєво необхідні дослідження замість годин проводяться кілька діб.

В Україні високоякісної і оперативної діагностики щорічно потребує 1 тис. дітей. «Якщо трансплантації вимагає третина хворих, то адекватної діагностики для повного лікування з імовірністю 75% - кожна дитина. На сьогоднішній день вони її позбавлені, а без повноцінної діагностики сучасна терапія взагалі неможлива. Таке твориться по всій країні», - резюмував Олег Рижак.