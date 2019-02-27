Супрун розвіяла міфи про шкідливість мікрохвильовок



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За словами Уляни Супрун, готувати в мікрохвильовці можна

Керівник МОЗ попередила про деякі моменти, пов'язані з розігрівом їжі в пластиковому посуді

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міфи про те, що мікрохвильові печі роблять їжу шкідливою, випромінюють радіацію і викликають рак. Відповідний пост в середу, 27 лютого, опублікований на сторінці чиновниці в соцмережі Facebook.

За її словами, вчені досі сперечаються щодо твердження, що після нагрівання в мікрохвильовій печі їжа стає менш поживною.

«Багато корисних речовин руйнується при тепловому впливі. Найбільш теплочутливими є водорозчинні вітаміни, такі як фолієва кислота, вітаміни В і С, які є в овочах. Саме тому важливо враховувати спосіб їхнього приготування», - пише Супрун.

Так, одне з досліджень показало, що найбільш ефективним методом для збереження вітаміну С виявилося приготування на пару - руйнувалася лише десята частина вітаміну, що міститься в продукті. Під час приготування в мікрохвильовій печі - приблизно чверть, а в результаті варіння - майже половина. Інші дослідження підтвердили, що приготування в мікрохвильовій печі краще зберігає водорозчинні вітаміни.

За словами Супрун, під час варіння вітаміни виварюються в воду, а при приготуванні в мікрохвильовій печі - ні, до того ж приготування займає менше часу і зберігає необхідні речовини.

Що стосується приготування або розігрівання їжі в пластиковому посуді в мікрохвильовці - ситуація виглядає інакше. Деякі хімічні речовини можуть потрапляти в їжу під час нагрівання. Вчені звертають особливу увагу на два компоненти, які часто є в наявності в пластиці, - фталати і бісфенол-А (BPA). Перші додають для отримання прозорого і твердого пластика, інші - щоб зробити пластик м'яким і гнучким.

Ці речовини пов'язують з порушеннями роботи ендокринної системи через їхню здатність впливати на рівень гормонів - естрогену і тестостерону. Дослідження останніх років показали, що BPA пов'язано з безпліддям, ожирінням, діабетом і репродуктивними проблемами. Зокрема, деякі дослідження вказують на те, що ця речовина збільшує ризики передчасних пологів.

Супрун при приготуванні і розігріванні їжі радить звертати увагу на такі правила:

1. Краще використовуйте скляний або керамічний посуд.

2. Якщо користуєтеся пластиком для розігріву або вже підігрітої їжі - використовуйте призначений для цього пластмасовий посуд. Зазвичай на ньому зазначене відповідне маркування.

3. Якщо такий посуд пошкоджена - не варто його використовувати. Це стосується старих, подряпаних або тріснутих контейнерів, в яких ви можете просто навіть залишати гарячу їжу.

4. Ніколи не нагрівайте і не зберігайте продукти в пластикових контейнерах, які не призначені для харчових продуктів.