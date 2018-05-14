Європейський суд з прав людини прийняв скаргу Telegram на штраф ФСБ

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ЄСПЛ отримав інформацію про ще одне судове рішення, у рамках якого був заблокований Telegram, і запропонував подати окрему скаргу

Європейський суд з прав людини 9 травня зареєстрував скаргу Telegram на штраф у 800 тисяч рублів (близько 13 тисяч доларів), який наклали на месенджер за відмову надати ФСБ ключі шифрування.

Про це 13 травня у Telegram повідомив адвокат міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чиков.

Правовий аналітик Дамір Гайнутдінов повідомив, що ЄСПЛ отримав інформацію про ще одне судове рішення, у рамках якого був заблокований Telegram, і запропонував подати з цього приводу окрему скаргу.

На думку правозахисників, це свідчить про готовність ЄСПЛ розглядати справу, оскільки велика частина скарг до суду відхиляється на стадії реєстрації.

Раніше повідомлялося, що 13 травня в Москві біля виходу з місця проведення узгодженого мітингу «За вільний інтернет» поліцейські затримали близько 30 осіб, серед яких були і неповнолітні.

В акції на проспекті Сахарова загалом взяло участь близько двох з половиною тисяч осіб.

Нагадаємо, місяць тому, 13 квітня у Росії суд постановив негайно заблокувати Telegram. Таке рішення було ухвалене після того, як месенджер відмовився надати ФСБ Росії ключі шифрування від листування користувачів, пославшись на гарантовану Конституцією таємницю листування. У той же день «Роскомнагляд» вніс месенджер до реєстру заборонених на території Росії сайтів. 16 квітня у Росії за рішенням суду почали блокувати доступ до месенджера Telegram, охопивши мільйони мережевих адрес. Однак месенджер працює далі.

Засновник Telegram-у Павло Дуров заявляв, що месенджер продовжить працювати з допомогою вбудованих методів обходу блокувань і VPN.