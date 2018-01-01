Нігерійський художник створює картини, які неймовірно схожі на фотографії

Батьки хлопця не підтримували його у бажанні стати художником. Вважали, що їхній син не зможе мати стабільний заробіток з цього

23-річний художник Кен Нвадіогбу з міста Лагос у Нігерії спеціалізується на 3D-гіперреалістичній техніці малюнку. Картини створює за допомогою простого олівця. [GALLERY_BLOCK] «Художній техніці я навчився самостійно, - розповів Кен. - Отримав ступінь бакалавра з будівництва. До художніх шкіл ніколи не ходив. Академічне



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Батьки хлопця не підтримували його у бажанні стати художником. Вважали, що їхній син не зможе мати стабільний заробіток з цього

23-річний художник Кен Нвадіогбу з міста Лагос у Нігерії спеціалізується на 3D-гіперреалістичній техніці малюнку. Картини створює за допомогою простого олівця.

«Художній техніці я навчився самостійно, - розповів Кен. - Отримав ступінь бакалавра з будівництва. До художніх шкіл ніколи не ходив. Академічне навчання не проходив».

Батьки хлопця не підтримували його у бажанні стати художником. Вважали, що їхній син не зможе мати стабільний заробіток з цього.

У своїх роботах молодий митець відображає суспільні проблеми гендерної рівності, африканської культури, расової дискрімінації.

«У моїй серії The Nylon Series відображені погляди ентузіастів типової африканської культури та моралі. Робота «Okotogbam» торкається емоцій та сили характеру, а «Щоденник короля» представляє можливості африканського фемінізму», - пояснює художник.

Джерело: Gazeta.ua