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    Чаклуни, труни та чорна магія. Як виглядає божевільний світ боротьби «вуду» в Конго

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    Чаклуни, труни та чорна магія. Як виглядає божевільний світ боротьби «вуду» в Конго

    Матчі можуть тривати від п'яти до десяти днів і деякі противники вважають за краще використовувати «вуду», а не фізичний бій

    Ці неймовірні кадри дають можливість заглянути в божевільний світ боротьби «вуду» в Конго, де бійців закривають в трунах, мотивують лікарі-чаклуни і використовують бетонні блоки в якості зброї. Voodoo wrestling, також відома як Catch Fétiche, поєднує в собі традиційну африканську боротьбу і старі релігійні практики, з живими тваринами, які часто використовуються в якості ритуальних інструментів. Деякі борці використовують чорну магію, щоб нашкодити своїм противникам і п'ють «відвари», які посилюють силу, приготовані чаклунами.

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    Чаклуни, труни та чорна магія. Як виглядає божевільний світ боротьби «вуду» в Конго
    Чаклуни, труни та чорна магія. Як виглядає божевільний світ боротьби «вуду» в Конго
    Чаклуни, труни та чорна магія. Як виглядає божевільний світ боротьби «вуду» в Конго
    Чаклуни, труни та чорна магія. Як виглядає божевільний світ боротьби «вуду» в Конго
    Чаклуни, труни та чорна магія. Як виглядає божевільний світ боротьби «вуду» в Конго
    Чаклуни, труни та чорна магія. Як виглядає божевільний світ боротьби «вуду» в Конго
    Чаклуни, труни та чорна магія. Як виглядає божевільний світ боротьби «вуду» в Конго
    Чаклуни, труни та чорна магія. Як виглядає божевільний світ боротьби «вуду» в Конго
    Чаклуни, труни та чорна магія. Як виглядає божевільний світ боротьби «вуду» в Конго
    Чаклуни, труни та чорна магія. Як виглядає божевільний світ боротьби «вуду» в Конго
    Чаклуни, труни та чорна магія. Як виглядає божевільний світ боротьби «вуду» в Конго
    Чаклуни, труни та чорна магія. Як виглядає божевільний світ боротьби «вуду» в Конго
    Чаклуни, труни та чорна магія. Як виглядає божевільний світ боротьби «вуду» в Конго
    Чаклуни, труни та чорна магія. Як виглядає божевільний світ боротьби «вуду» в Конго
    Чаклуни, труни та чорна магія. Як виглядає божевільний світ боротьби «вуду» в Конго

    Матчі можуть тривати від п'яти до десяти днів і деякі противники вважають за краще використовувати «вуду», а не фізичний бій.

    Тим не менше, більшість з тих, хто виходить на ринг, володіють низкою бойових мистецтв, включаючи греко-римську боротьбу, різні традиційні африканські стилі боротьби і кунг-фу.

    Боротьба «вуду» є другим після футболу за популярністю видом спорту в Конго, в ній беруть участь навіть жінки.

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