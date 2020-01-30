Євросоюз письмово затвердив угоду про Brexit



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Під час перехідного періоду Британія продовжить застосовувати закони ЄС, але більше не буде представлена в інституціях Євросоюзу

Рада Європейського союзу затвердила в письмовій формі угоду про вихід Великої Британії зі складу ЄС (Brexit), остаточно завершивши процес ратифікації угоди зі свого боку.

Про це повідомляється на сайті органу.

«Угода про вихід набуде чинності після того, як Велика Британія покине ЄС 31 січня 2020 року опівночі за центральноєвропейським часом. З цього часу Британія більше не буде країною-членом ЄС і буде вважатися третьою країною», - йдеться у заяві.

Як зазначається, дана угода забезпечує впорядкований вихід Великої Британії з ЄС. Вона охоплює питання прав громадян, фінансів, перехідного періоду, протоколів щодо Ірландії і Північної Ірландії, Кіпру та Гібралтару.

Набуття чинності угодою означає початок перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Цей перехідний період потрібний для того, аби громадяни і підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов.

Під час перехідного періоду Британія продовжить застосовувати закони ЄС, але більше не буде представлена в інституціях Євросоюзу.

Перехідний період може бути продовжений лише один раз на період до 1-2 років за умови, якщо обидві сторони погодяться на це до 1 липня 2020 року.

Переговори про майбутнє партнерство між ЄС і Великою Британією почнуться після того, як країна вийде з ЄС.

Як відомо, Європейський парламент 29 січня на пленарному засіданні у Брюсселі більшістю голосів ухвалив угоду про вихід Великої Британії з ЄС. «За» проголосували 621 депутат, проти – 49.