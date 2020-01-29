Європарламент проголосував за Brexit



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Частина євродепутатів з'явились на історичне засідання із шарфами з символікою Британії та ЄС і написом «Завжди об'єднані»

Рішення про вихід Британії з ЄС прийняли 621 голосом «за»

Європейський парламент сьогодні ввечері ратифікував угоду про вихід Британії з ЄС, наблизивши перший в історії вихід держави-члена з блоку.

Рішення схвалили 621 голосом «за». 49 євродепутатів виступили проти, 13 утрималися.

Голосуванню передували дебати, під час яких деякі британські депутати не могли стримати сліз. Водночас інші навпаки раділи, що країна нарешті залишить ЄС.

Частина євродепутатів з'явились на історичне засідання із шарфами з символікою Британії та ЄС і написом «Завжди об'єднані».

Перед голосуванням представник Європарламенту щодо Brexit Гі Вергофстадт сказав, що вихід Британії є сумним приводом для проведення засідання.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ратифікація угоди про вихід є лише першим кроком до нового партнерства між ЄС та Великою Британією. Вона закінчила свою промову словами «Ми завжди будемо любити тебе… Хай живе Європа».

Після рішення Європарламенту Рада ЄС завершить процес ратифікації, проголосувавши кваліфікованою більшістю голосів. Це голосування відбудеться 30 січня.

Британія вже завершила процес ратифікації зі свого боку. Країна перестане бути членом ЄС у п’ятницю, 31 січня, о 23:00 за Грінвічем.

Очікується, що переговори щодо відносин Великої Британії з ЄС після Brexit почнуться на початку березня.