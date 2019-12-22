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    Їли піцу і салати: в ресторані на Львівщині отруїлися 14 осіб

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    Їли піцу і салати: в ресторані на Львівщині отруїлися 14 осіб

    У більшості пацієнтів виявлена сальмонела энтерика

    У Львівській області 14 людей госпіталізовано з харчовим отруєнням після відвідин ресторану в місті Борислав.

    Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я обласної держадміністрації.

    Повідомляється, що пацієнти зі скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, нудоту, блювоту, болі в животі, частий рідкий стілець були госпіталізовані протягом 11-12 грудня в КНП »Центральна міська лікарня міста Борислава».

    За даними медиків, всі постраждалі відвідували ресторан «РАТ» в Бориславі, їли піцу, салат «Цезар» та інші страви. У більшості пацієнтів виявлена сальмонела энтерика.

    За станом на 20 грудня 14 осіб залишалися на госпіталізації, один знаходився на амбулаторному лікуванні.

    лікарня ресторан
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