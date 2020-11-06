Уряд презентував результати аудиту держави: основні показники

Шмигаль каже, що Україна має потенціал на трильйон доларів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні представив результати економічного аудиту держави. Із звітом щодо аудиту глава уряду також виступив з трибуни Верховної Ради.

Отже, за результатами економічного аудиту уряд встановив, що розмір нереалізованого потенціалу України за останні 10 років становить один трильйон доларів.

Найбільшу частку в цій цифрі займають корисні копалини. За словами голови уряду, правильне використання надр може принести Україні 409 мільярдів доларів.

«В Україні є понад 12 тисяч розвіданих родовищ корисних копалин. І тільки третина з них розробляється. Фактично, це трохи більше 4 тисяч ділянок, які сьогодні знаходяться в розробці», - сказав Шмигаль.

Він заявив, що збільшення видобутку корисних копалин не означає збільшення експорту за кордон копалин в якості сировини.

«Це означає створення основи для створення високотехнологічної продукції з доданою вартістю. У нас є нафта і газ, у нас є руди і дорогоцінні метали», - сказав Шмигаль.

Згідно з результатами аудиту, Україна не використала свій земельний потенціал на 85 млрд доларів.

«29 років вільне розпорядження землею було обмежене, а отже її цінність була знижена в рази. За цей час у державі зникло 5 млн га землі, розвиток зрошення та інвестицій в сільське господарство було загальмоване на десятиліття, а подекуди зупинено зовсім», — зазначив Шмигаль.

Він повідомив, що за 10 років середня вартість землі сільськогосподарського призначення за один гектар зросте фактично в 5 разів.



Нереалізований потенціал України щодо використання водних ресурсів оцінюється в 12 млрд доларів, лісових - в 40 млрд доларів, повідомив Шмигаль.

«Ми повинні були розширювати площі наших лісів і використовувати деревину переважно для розвитку власного меблевого виробництва. Тільки зміна орієнтирів з експорту сировини на виробництво власної продукції дасть країні, як мінімум, 40 млрд доларів за 10 років», - сказав він.

«Україна роками ігнорувала розвиток гідроенергетики, цей потенціал ми використовуємо тільки наполовину. Потенціал аквакультури, розвиток рибного господарства ми використовуємо лише на чверть, зрошення земель розвинене менш ніж на 20% від того, як повинно бути.

Наприклад, ефективна система зрошення в південних областях України дала б можливість збільшити врожаї в 2,5-3 рази і це - теж невикористаний потенціал, який дасть країні додатковий ВВП», - зазначив прем'єр.

«1 трлн доларів ВВП за 10 років - це нереалізований потенціал нашої країни. 1 трлн втратили всі громадяни країни через постійні зміни векторів, незавершені реформи, відсутність довгострокової економічної стратегії, корупцію, неефективне управління», - резюмував прем'єр.