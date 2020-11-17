Кабмін розповів, які санкції чекають на мерів у разі відмови від карантину вихідного дня

Олег Немчінов: Місцева влада повинна опікуватись своїми комунальними установами і закладами, все інше - справа уряду

Уряд обов'язково реагуватиме на відмову місцевої влади запроваджувати локдаун вихідного дня

Міські голови ніяк не впливають на реалізацію постанови про карантин вихідного дня, оскільки вона лежить поза межами їхньої компетенції. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр Кабінету міністрів Олег Німчинов.

«Вони можуть опікуватись своїми комунальними установами і закладами. Якщо вони будуть видавати розпорядчі документи, що на їхні комунальні установи дія локдауну вихідного дня не поширюється, на них будуть накладатись такі самі штрафи і адмінпротоколи, як на будь-якого власника будівельного магазину», – заявив урядовець.

Немчінов додав, що уряд буде реагувати на таку поведінку місцевої влади.

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

Також в Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Загалом, карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення.

Зокрема, заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.

Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

17 листопада Рада розгляне проект постанови, в якому рекомендуватиме уряду скасувати карантин вихідного дня.