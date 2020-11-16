Рада рекомендуватиме скасувати карантин вихідного дня: що дозволять бізнесу

Верховна Рада рекомендує уряду розблокувати роботу бізнесу на вихідних

Відповідний проект постанови №4381 був зареєстрований у парламенті у понеділок, 16 листопада. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

"Рекомендувати Кабміну протягом трьох календарних днів з дня набрання чинності цією постановою переглянути обмежувальні заходи, встановлені постановою КМУ Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19" №641 із наступними змінами, з метою пом'якшення обмежень із заборони у вихідні дні", - сказано у документі.

Зокрема, Рада рекомендує уряду дозволити роботу бізнесу на вихідних, а саме:

барів, ресторанів, кафе;

спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;

роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів.

Постанова ВР набере чинності з дня опублікування.

16 листопада у Раді зареєстрували постанову про скасування карантину вихідного дня, як очікується, народні депутати розглянуть її у вівторок, 17 листопада.

Авторами документу є нардепи Олена Кондратюк, Давид Арахамія, Ярослав Железняк, Олександр Корнієнко, Ірина Геращенко та Юрій Бойко.

Олена Кондратюк наразі виконує обов'язки спікера парламенту через коронавірусну хворобу у спікера Дмитра Разумкова та його першого заступника Руслана Стефанчука.

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

Також в Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Загалом, карантин діятиме в Україні щонайменше три вихідних поспіль.



