У «Слузі народу» оцінили шанси скасувати карантин вихідного дня
Нардепи вирішили не проводити засідання через карантинні обмеження, але отримали від керівництва фракції «позитивний сигнал» щодо голосування
Парламентська фракція «Слуга народу» наразі не обговорювала підтримку постанови щодо скасування карантину вихідного дня. Про це у коментарі РБК-Україна розповіла заступник глави фракції СН Євгенія Кравчук.
За словами Кравчук, сьогодні нардепи вирішили не проводити засідання через карантинні обмеження.
«Ми не обговорювали ні в чатах, ні якимось іншим чином. Сьогодні через карантинні обмеження також ми не будемо проводити фракцію. Тому, очевидно, це буде вільне голосування... Але там співавтори - голова фракції, перший заступник голови фракції, тому це може бути хорошим сигналом, щоб депутати проголосували», – зазначила нардеп.
Верховна Рада рекомендуватиме уряду розблокувати роботу бізнесу на вихідних, скасувавши карантин вихідного дня. Відповідний проект постанови №4381 був зареєстрований у парламенті у понеділок, 16 листопада.
Зокрема, Рада рекомендує уряду дозволити роботу бізнесу на вихідних, а саме:
- барів, ресторанів, кафе;
- спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
- приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
- приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;
- роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів.
Авторами документу є нардепи Олена Кондратюк, Давид Арахамія, Ярослав Железняк, Олександр Корнієнко, Ірина Геращенко та Юрій Бойко.
Олена Кондратюк наразі виконує обов'язки спікера парламенту через коронавірусну хворобу у спікера Дмитра Разумкова та його першого заступника Руслана Стефанчука.
11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».
Також в Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.
Загалом, карантин діятиме в Україні щонайменше три вихідних поспіль.