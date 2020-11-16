У «Слузі народу» оцінили шанси скасувати карантин вихідного дня

Нардепи вирішили не проводити засідання через карантинні обмеження, але отримали від керівництва фракції «позитивний сигнал» щодо голосування

Парламентська фракція «Слуга народу» наразі не обговорювала підтримку постанови щодо скасування карантину вихідного дня. Про це у коментарі РБК-Україна розповіла заступник глави фракції СН Євгенія Кравчук.

За словами Кравчук, сьогодні нардепи вирішили не проводити засідання через карантинні обмеження.

«Ми не обговорювали ні в чатах, ні якимось іншим чином. Сьогодні через карантинні обмеження також ми не будемо проводити фракцію. Тому, очевидно, це буде вільне голосування... Але там співавтори - голова фракції, перший заступник голови фракції, тому це може бути хорошим сигналом, щоб депутати проголосували», – зазначила нардеп.

Верховна Рада рекомендуватиме уряду розблокувати роботу бізнесу на вихідних, скасувавши карантин вихідного дня. Відповідний проект постанови №4381 був зареєстрований у парламенті у понеділок, 16 листопада.

Зокрема, Рада рекомендує уряду дозволити роботу бізнесу на вихідних, а саме: