Кабмін сьогодні візьметься за детінізацію зарплат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Об 11 годині розпочнеться засідання уряду

Сьогодні на засіданні уряд розглядатиме питання, що стосується детінізації зарплат. Відповідний пункт міститься у порядку денному засідання.

Зокрема, Кабмін планує схвалити розпорядження «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення».

Також урядовці на сьогоднішньому засіданні запропонують внести зміни до Митного кодексу у звʼязку з прийняттям закону «Про стандартизацію» та попросять Президента створити Нобельський національний природний парк.

Серед іншого планується затвердити вимоги до уповноваженого банку ринку електричної енергії.

Розгляне уряд й особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, а також працівників, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Кабінет міністрів також має затвердити низку постанов, що стосуються функціонування ОСББ.

Зокрема, постанови «Про затвердження порядку проведення розрахунків із співвласниками багатоквартирного будинку, які мають заборгованість перед об’єднанням співвласників такого багатоквартирного будинку, у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна співвласників” та “Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком».

Урядовці хочуть сьогодні змінити Стратегію комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, схвалити Концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018―2022 роки та розглянути деякі питання діяльності «Нафтогазу України».