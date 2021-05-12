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    Учені заговорили про нову катастрофу на ЧАЕС

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    Усунути загрози непросто, оскільки рівні радіації у 305/2 не дозволяють підійти досить близько для установки датчиків - Учені заговорили про нову катастрофу на ЧАЕС
    Усунути загрози непросто, оскільки рівні радіації у 305/2 не дозволяють підійти досить близько для установки датчиків
    Фото: anga.ua

    Наразі науковці з’ясовують, чи зникнуть реакції самостійно, або потрібно буде вживати заходів

    Учені, які спостерігають за Чорнобильською атомною електростанцією, виявили у недоступній камері у руїнах комплексу реакції поділу. Це викликало побоювання, що на цьому місці може статися наступний вибух. Про це повідомляє видання Science.

    «Це схоже на вуглі в ямі для барбекю, що тліють», – розповів хімік-ядерник з Університету Шеффілда Ніл Хаятт виданню.

    Наразі українські вчені щосили намагаються визначити, чи зникнуть реакції самостійно чи потрібно буде вживати заходів, щоб попередити нову аварію.

    Анатолій Дорошенко з Інституту проблем безпеки атомних електростанцій (ІСПАЕС) в Україні повідомив, що датчики почали відстежувати число нейтронів, що зростає – сигнал ділення, що виходить з однієї недоступної кімнати.

    «Є багато невизначеностей. Але ми не можемо виключити можливість аварії», – говорить Максим Савельєв з ІСПАЕС.

    Він додав, що попри зростання кількості нейтронів, для того, щоб придумати, як подолати загрозу, у запасі є ще кілька років.

    Науковці зазначили, що оскільки вода уповільнює нейтрони і, таким чином, збільшує їх шанси вразити й розщепити ядра урану, після сильних дощів через просочування води у тріщини й інші проблемні місця саркофага спостерігалося різке збільшення (у 50-70 разів) щільності потоку нейтронів.

    У 1990-му році після зливи вчений з Чорнобиля пробрався у пошкоджений реакторний зал і розпорошив 1% розчин азотнокислого гадолінію, який поглинає нейтрони на паливовмісних матеріалах. Після цього радіаційний фон впав до колишніх значень.

    Попри встановлення ізоляційної аркової споруди, у деяких місцях наразі фіксують зростання кількості реєстрованих датчиками нейтронів. Зокрема, показник майже вдвічі збільшився за чотири роки у приміщенні 305/2, де знаходяться тонни паливовмісних матеріалів.

    За словами Хаятта, оскільки вода продовжує відступати, є побоювання, що реакція поділу прискорюється, призводить до «неконтрольованого вивільнення ядерної енергії». Проте, зазначає Савельєв, хоча будь-яка вибухова реакція буде стримуватися, вона може загрожувати завалити нестійкі частини хиткого укриття.

    У виданні зазначають, що усунути загрози непросто, оскільки рівні радіації у 305/2 не дозволяють підійти досить близько для установки датчиків. Одна з ідей полягає у тому, щоб розробити робота, який зможе витримувати інтенсивне випромінювання досить довго, щоб просвердлити отвори і вставити балони з бором, які будуть діяти як стрижні управління і поглинати нейтрони. Тим часом ІСПАЕС має намір посилити моніторинг двох інших областей.

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    Теги: вибух катастрофа ЧАЕС Чорнобильська зона укриття
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