Екологи б'ють на сполох: Українці споживають більше води, ніж можуть собі дозволити

У понеділок, 22 березня, у світі відзначають Всесвітній день водних ресурсів

За останні двадцять років із карти України безслідно зникло більше ніж десять тисяч малих річок. На думку експертів Національної екологічної ради, нашій державі терміново необхідно переглянути своє ставлення до вітчизняних водних ресурсів. Вода повинна споживатися раціонально, а охороняти її потрібно дбайливо.

Екологи розповіли факти, на які має звернути увагу кожен українець.

Хімікати з полів змиваються дощами у водойми, що призводить до масової загибелі риби. Через таку злочинну діяльність у Дніпровських водосховищах солоність води помітно збільшилася. Сьогодні в столиці на набережній можна спіймати рибу-голку, бичка та, навіть, дрібних медуз. Усе це веде до зміни водної екосистеми;

Усі наші пральні порошки виготовлені на основі фосфатів. Наші очисні споруди застарілі й не читають формулу фосфату, й тому він безперешкодно потрапляє в річку, де сприяє інтенсивному росту буро-зелених водоростей, які завдають істотної шкоди. При водозаборі фосфат потрапляє до нас у крани. При цьому фосфати сприяють розвитку онкологічних захворювань;

Через маловоддя останні п’ять років наші річки наповнюються не більше ніж на 80 %. А це призводить до їхнього інтенсивного забруднення;

Вчені стверджують, що вода в каскаді Дніпровських водосховищ нагадує коктейль зі всієї таблиці Менделєєва. Але ж із них п’ють воду 2/3 населення країни;

Медики стверджують, що 37 % від усіх онкологічних захворювань безпосередньо пов’язані з вживанням неякісної питної води;

У 2020 році в наші водойми було скинуто 2,5 млрд кубометрів промислових і побутових стоків, з яких 1/3 – це неочищені стоки;

Наша країна, маючи 63 тисячі малих річок, 400 тисяч ставків, 1100 водосховищ, загалом 1 млн. 300 тисяч га прісної води, на Європейській екологічній карті значиться, як маловодна країна;

Аналіз, проведений на замовлення Світового Банку, поставив нашу країну на 125 місце з 170 країн за кількістю на душу населення питної води.

«Для того щоби зрозуміти всю гостроту проблеми, необхідно для себе з’ясувати, що все в цьому світі взаємопов’язано. І калюжа після дощу, і сільський ставок, і річка за вікном – це все частина світового океану. Усі надводні й підземні води – це єдине ціле! І забруднюючи відходами сільський ставок ви вбиваєте частинку світового прісноводного океану», – говорить голова Національної екологічної ради України Олександр Чистяков.

За його словами, Україна давно вже потребує нової водної політики. Прісну воду необхідно визнати стратегічним ресурсом країни й підходити до його використання з усією відповідальністю.

Депутат Київради VIII скликання Костянтин Яловий також розповів, що в Україні ситуація з водою дуже складна.

«Ми є однією з найменш забезпечених прісною водою країн у Європі. Виявляється, близько 1300 населених пунктів України користуються лише привізною водою. Рівень води в українських річках та озерах постійно знижується. Разом з промисловість та сільське господарство збільшує обсяги викидів отруйних стічних вод. Якщо ситуація не зміниться, за пару десятків років в цьому плану ми ризикуємо перетворитися на Африку, де близько половини населення страждає від тяжких хвороб пов’язаних з нестачею питної води», – наголосив Яловий.

За його словами, для вирішення проблем з водою уряди країн, бізнес та громадяни мають діяти разом. Що саме можна зробити:

охороняти та збільшувати природоохоронні території, які забезпечують природне очищення та відновлення води;

відновлювати річки та плавні, не допускати засмічення русел річок;

дбати про ліси та висаджувати дерева;

примусити промислові та аграрні корпорації очищати стічні води;

раціональніше використовувати воду та відмовлятися від надмірного споживання товарів;

відмовитися від використання фосфатних засобів, які знищують водні екосистеми.

У понеділок, 22 березня, у світі відзначають Всесвітній день водних ресурсів. У цей день українцям варто звернути увагу на проблеми, пов’язані з прісною водою і зрозуміти, наскільки важливою є вода для збереження життя на планеті.