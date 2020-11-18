Кабмін визначив основні інвестпроєкти до 2023 року
До переліку інвестроєктів увійшло 103 об'єкти
Кабінет міністрів визначив 103 пріоритетних інвестиційних проєкти до 2023 року, серед них – виробництво ШВЛ та ракетно-космічний комплекс. Про це йшлося на засіданні 18 листопада.
Зазначається, що зі 103 інвестпроєктів чотири передбачають фінансування виключно державним коштом, 43 – коштом державного та/або місцевого бюджету.
Організація виробництва ШВЛ відбуватиметься коштом інвестора, держбюджету та інших джерел, а будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів – лише коштом інвестора.
Модернізація сімейства літаків Ан-124-100 і Ан-225 на ДП «Антонов», проєкти ракетно-космічногокомплексу повітряного старту та міжнародного наукового центру «Обсерваторія» на горі Піп Іван реалізують за рахунок держкоштів та міжнародної технічної допомоги.
Серед пріоритетних проєктів також і будівництво сміттєсортувальної лінії в Дрогобичі (Львівська область) коштом держбюджету і місцевих бюджетів.
Планується реалізувати проєкт із підготовки виробництва інфрачервоної головки самонаведення для керованих авіаракет та розширення міжнародного пункту пропуску «Ягодин».
У проєкті закону також йдеться про будівництво сміттєспалювальних заводів у Краматорську і Маріуполі, інфраструктури у Шацькому національному парку та Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка».
До інвестпроєктів увійшли і 14 аеропортів.
Згідно з документами до розпорядження, зокрема, у переліку:
- відновлення основної діяльності та подальший розвиток Міжнародного аеропорту в м. Черкасах;
- реконструкція аеродрому Міжнародного аеропорту «Івано-Франківськ»;
- реконструкція Міжнародного аеропорту в м. Чернівцях (всі - фінансування коштом державного та місцевого бюджетів, коштом інвестора).
- модернізація матеріально-технічної бази Міжнародного аеропорту «Херсон» (фінансування коштом державного та місцевого бюджетів, кредитними коштами);
- реконструкція Міжнародного аеропорту «Вінниця»,
- третя черга будівництва Міжнародних аеропортів в м. Одесі та Дніпрі,
- будівництво нового аеропорту «Закарпаття»,
- реконструкція Міжнародного аеропорту в м. Полтаві (всі - коштом державного та місцевого бюджетів, коштом інвестора).
Крім цього, планується відновити інфраструктуру КП «Міжнародний аеропорт «Рівне» (виключно коштом інвестора); відремонтувати злітну смугу, будівлі, мережі КП «Аеропорт Суми»(коштом державного та місцевого бюджетів, коштом інвестора, кредитними коштами); реконструювати міжнародні аеропорти в м. Кривому Розі та Миколаєві (коштом державного та місцевого бюджетів, коштом інвестора); реконструювати і модернізувати аеропорт у м. Житомирі (коштом інвестора і держбюджету).