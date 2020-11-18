Кабмін визначив основні інвестпроєкти до 2023 року

Зі 103 інвестпроєктів чотири передбачають фінансування виключно державним коштом, 43 – коштом державного та/або місцевого бюджету

До переліку інвестроєктів увійшло 103 об'єкти

Кабінет міністрів визначив 103 пріоритетних інвестиційних проєкти до 2023 року, серед них – виробництво ШВЛ та ракетно-космічний комплекс. Про це йшлося на засіданні 18 листопада.

Зазначається, що зі 103 інвестпроєктів чотири передбачають фінансування виключно державним коштом, 43 – коштом державного та/або місцевого бюджету.

Організація виробництва ШВЛ відбуватиметься коштом інвестора, держбюджету та інших джерел, а будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів – лише коштом інвестора.

Модернізація сімейства літаків Ан-124-100 і Ан-225 на ДП «Антонов», проєкти ракетно-космічногокомплексу повітряного старту та міжнародного наукового центру «Обсерваторія» на горі Піп Іван реалізують за рахунок держкоштів та міжнародної технічної допомоги.

Серед пріоритетних проєктів також і будівництво сміттєсортувальної лінії в Дрогобичі (Львівська область) коштом держбюджету і місцевих бюджетів.

Планується реалізувати проєкт із підготовки виробництва інфрачервоної головки самонаведення для керованих авіаракет та розширення міжнародного пункту пропуску «Ягодин».

У проєкті закону також йдеться про будівництво сміттєспалювальних заводів у Краматорську і Маріуполі, інфраструктури у Шацькому національному парку та Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка».

До інвестпроєктів увійшли і 14 аеропортів.

Згідно з документами до розпорядження, зокрема, у переліку:

відновлення основної діяльності та подальший розвиток Міжнародного аеропорту в м. Черкасах;

реконструкція аеродрому Міжнародного аеропорту «Івано-Франківськ»;

реконструкція Міжнародного аеропорту в м. Чернівцях (всі - фінансування коштом державного та місцевого бюджетів, коштом інвестора).

модернізація матеріально-технічної бази Міжнародного аеропорту «Херсон» (фінансування коштом державного та місцевого бюджетів, кредитними коштами);

реконструкція Міжнародного аеропорту «Вінниця»,

третя черга будівництва Міжнародних аеропортів в м. Одесі та Дніпрі,

будівництво нового аеропорту «Закарпаття»,

реконструкція Міжнародного аеропорту в м. Полтаві (всі - коштом державного та місцевого бюджетів, коштом інвестора).

Крім цього, планується відновити інфраструктуру КП «Міжнародний аеропорт «Рівне» (виключно коштом інвестора); відремонтувати злітну смугу, будівлі, мережі КП «Аеропорт Суми»(коштом державного та місцевого бюджетів, коштом інвестора, кредитними коштами); реконструювати міжнародні аеропорти в м. Кривому Розі та Миколаєві (коштом державного та місцевого бюджетів, коштом інвестора); реконструювати і модернізувати аеропорт у м. Житомирі (коштом інвестора і держбюджету).