Кабмін змінив голову «Центренерго»

із 2011 по 2014 роки був членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Юрій Власенко із 2011 по 2014 роки був членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Обов'язки генерального директора віконуватиме колишній член Нацкомісії з енергетики

Кабінет міністрів погодив призначення Юрія Власенка виконувачем обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго».

Відповідне розпорядження №150-р від 26 лютого оприлюднено на урядовому порталі.

«Погодитися з пропозицією Фонду державного майна України про призначення Власенка Юрія Петровича виконувачем обов'язки генерального директора публічного акціонерного товариства «Центренерго», - сказано в документі.

Юрій Власенко обіймав посади директора Черкаського міського РЕМ, в.о. голови правління – генерального директора ВАТ «Черкасиобленерго», голови правління ВАТ «Черкасиобленерго».



З 2011 по 2014 роки був членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Після 2014 року був помічником народного депутата минулого скликання Олександра Домбровського.

До слова, наприкінці січня нардеп Олексій Гончаренко заявляв, що державна компанія «Центренерго», якою з літа 2019 року керують наближені до Ігоря Коломойського менеджери, залишилася посеред зими без вугілля і змусила всю країну просити допомоги у режиму Путіна і Лукашенка.

15 січня на ТЕС «Центренерго» закінчилося вугілля через що системний оператор «Укренерго» попередило про ризики віялових відключень. Зокрема на Зміївській ТЕС в Харківській області на аварійному ремонті через брак вугілля було 6 із 9 енергоблоків.

Через відсутність вугілля, блоки «Центренерго» перевели на спалювання природного газу. А 17 січня Україна запросила екстрену аварійну допомогу у Білорусі для недопущення відключень споживачів.

Нагадаємо, з 29 травня 2020 року виконувачем обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» був Олександр Корчинський.