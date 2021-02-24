Кабінет міністрів призначив нового керівника Держкосмосу

Володимир Тафтай претендував на посаду глави Держкосмосу ще у 2019 році, проте тоді ним так і не став

Володимир Тафтай раніше обіймав посаду віцепрезидента з інтелектуальних питань держпідприємства «Антонов»

Кабмін в середу 24 лютого призначив нового голову Державного космічного агентства. Ним став Володимир Тафтай.

Рішення було ухвалено на засіданні. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан в Телеграм-каналі.

Тафтай раніше обіймав посаду віцепрезидента з інтелектуальних питань держпідприємства «Антонов». До цього він був начальником управління координації космічної діяльності департаменту економіки, оборони і безпеки Міністерства економіки.

Відзначимо, Тафтай претендував на посаду глави Держкосмосу ще у 2019 році, проте тоді ним так і не став.

Також сьогодні Кабмін погодив призначення Сергія Костюка головою Державного агентства України з управління зоною відчуження, а Сергія Галіцина – тимчасово виконувачем обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль напередодні увечері 23 лютого, призначив тимчасового виконувача обов'язків керівника Державного космічного агентства (Держкосмосу). Тимчасовим керівником агентства було призначено Володимира Міхеєва.

Зазначалося, що посадовець керуватиме Держкосмосом до призначення в установленому порядку голови агентства



