Зеленський призначив заступницю Богдана



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Заступниця голови Офісу президента Анна Коваленко

Мова йде про депутатку від «Слуги народу» Анну Коваленко

Президент Володимир Зеленський призначив депутата Верховної Ради із фракції «Слуга народу» Анну Коваленко заступницею голови Офісу президента. Про це йдеться в указі президента №653 за 4 вересня.

Коваленко – командир 39-ї сотні Самооборони Майдану, екс-радник трьох міністрів оборони і міністра інформаційної політики.

Перед виборами до Верховної Ради Анна Коваленко стала широко відомою завдяки фразі про «непереборне бажаннія прострелити ногу» своїм однопартійцям Максиму Бужанському і Олександру Дубинському.

Нині Офіс президента очолює Андрій Богдан.

Також сьогодні Зеленський звільнив Валерія Кондратюка з посади заступника глави Адміністрації президента України. Про це йдеться у відповідному указі №652 від 4 вересня.

«Звільнити Кондратюка Валерія Віталійовича з посади заступника глави Адміністрації президента України», - йдеться в тексті указу.

Зазначимо, Валерія Кондратюка заступником голови Адміністрації Президента призначив ще у 2016 році п'ятий президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, Кабмін призначив своїм представником у Верховній Раді депутата від «Слуги народу» Ірину Верещук.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

У той же день новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив у Верховній Раді кандидатів у новий уряд.

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