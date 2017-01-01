Каліфорнія потерпає від масштабних лісових пожеж, евакуйовано 200 тисяч людей

Професор екології Чар Міллер, прогнозує, що через кліматичні зміни подібні пожежі невдовзі траплятимуться в будь-яку пору року

У США на півдні штату Каліфорнія вирують лісові пожежі, через які евакуювали вже 200 тис. осіб Про це повідомляє Deutsche Welle. Вогонь вже знищив близько 200 будинків. Голова рятувального штабу Тодд Дерум стверджує, що кількість згорілих будинків може бути набагато вищою, адже до багатьох із них пожежники просто не змогли дістатися.



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Професор екології Чар Міллер, прогнозує, що через кліматичні зміни подібні пожежі невдовзі траплятимуться в будь-яку пору року

У США на півдні штату Каліфорнія вирують лісові пожежі, через які евакуювали вже 200 тис. осіб

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Вогонь вже знищив близько 200 будинків. Голова рятувального штабу Тодд Дерум стверджує, що кількість згорілих будинків може бути набагато вищою, адже до багатьох із них пожежники просто не змогли дістатися.

Ситуацію ускладнюють сильні вітри, що роздмухують полум'я та перетворюють його на вогняний шторм. Вітер також унеможливлює гасіння пожеж з літаків і вертольотів. Пориви вітру швидкістю до 80 км/год. роблять польоти пожежних літаків та гелікоптерів занадто небезпечними.

«Перспективи для гасіння не дуже добрі. Природа вирішуватиме, чи зможемо ми з цим впоратися», - сказав голова пожежної служби округу Вентура Марк Лоренцен.

Професор екології Чар Міллер, прогнозує, що через кліматичні зміни подібні пожежі невдовзі траплятимуться в будь-яку пору року.

«Незабаром евакуйовувати доведеться набагато більше людей, ніж ми спостерігаємо зараз», - попередив Міллер.

Попри масштаби пожеж, загиблих поки що не зафіксовано - повідомлялося лише про кількох постраждалих.