Вибух у Дніпрі: загинули двоє людей

Від вибуху в Дніпрі загинули двоє людей

Ще одна людина перебуває у лікарні

У Дніпрі на приватному підприємстві стався вибух, загинули двоє людей, ще одна особа – у лікарні. Про це у Телеграмі написав міський голова Дніпра Борис Філатов.

«Вибух газових балонів на промпідприємстві. Попередньо двоє загиблих», – написав він.

Пожежа сталася на підприємстві з переробки пластику та гуми. Полум'я охопило 2400 кв. метрів. У металевому ангарі спалахнули балони із пропан-бутаном.

«Ніякого ракетного удару. Досить істерити. Довіряємо офіційним джерелам, Валентину Резніченку та військовій адміністрації», – додав Філатов.

Відомо, що ще одна людина перебуває у лікарні.

На місці події працювали 17 рятувальників.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі на приватному підприємстві сталася пожежа.

Нагадаємо, що сьогодні рашисти атакували артилерійським ударом Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.

Учора ворог обстріляв з артилерії декілька населених пунтів в Дніпропетровській області. Поранені двоє дітей і їхня мама.