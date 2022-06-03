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    Вибух у Дніпрі: загинули двоє людей

    Від вибуху в Дніпрі загинули двоє людей - Вибух у Дніпрі: загинули двоє людей
    Від вибуху в Дніпрі загинули двоє людей
    фото з відкритих джерел

    Ще одна людина перебуває у лікарні

    У Дніпрі на приватному підприємстві стався вибух, загинули двоє людей, ще одна особа – у лікарні. Про це у Телеграмі написав міський голова Дніпра Борис Філатов.

    «Вибух газових балонів на промпідприємстві. Попередньо двоє загиблих», – написав він.

    Пожежа сталася на підприємстві з переробки пластику та гуми. Полум'я охопило 2400 кв. метрів. У металевому ангарі спалахнули балони із пропан-бутаном.

    «Ніякого ракетного удару. Досить істерити. Довіряємо офіційним джерелам, Валентину Резніченку та військовій адміністрації», – додав Філатов.

    Відомо, що ще одна людина перебуває у лікарні.

    На місці події працювали 17 рятувальників.

    Раніше повідомлялось, що у Дніпрі на приватному підприємстві сталася пожежа.

    Нагадаємо, що сьогодні рашисти атакували артилерійським ударом Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.

    Учора ворог обстріляв з артилерії декілька населених пунтів в Дніпропетровській області. Поранені двоє дітей і їхня мама.

    Теги: пожежа вибух росія окупанти Борис Філатов війна Дніпро Україна окупація #stoprussia
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    Вибух у Дніпрі: загинули двоє людей