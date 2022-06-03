Вибух у Дніпрі: загинули двоє людей
Ще одна людина перебуває у лікарні
У Дніпрі на приватному підприємстві стався вибух, загинули двоє людей, ще одна особа – у лікарні. Про це у Телеграмі написав міський голова Дніпра Борис Філатов.
«Вибух газових балонів на промпідприємстві. Попередньо двоє загиблих», – написав він.
Пожежа сталася на підприємстві з переробки пластику та гуми. Полум'я охопило 2400 кв. метрів. У металевому ангарі спалахнули балони із пропан-бутаном.
«Ніякого ракетного удару. Досить істерити. Довіряємо офіційним джерелам, Валентину Резніченку та військовій адміністрації», – додав Філатов.
Відомо, що ще одна людина перебуває у лікарні.
На місці події працювали 17 рятувальників.
Раніше повідомлялось, що у Дніпрі на приватному підприємстві сталася пожежа.
Нагадаємо, що сьогодні рашисти атакували артилерійським ударом Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.
Учора ворог обстріляв з артилерії декілька населених пунтів в Дніпропетровській області. Поранені двоє дітей і їхня мама.