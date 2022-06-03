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    Новини

    Правоохоронці підняли з дна Київського моря ворожий гелікоптер (фото, відео)

    Поліція Київщини проводить огляд місця події - Правоохоронці підняли з дна Київського моря ворожий гелікоптер (фото, відео)
    Поліція Київщини проводить огляд місця події
    фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    Російську «пташку» підбили в перший день війни

    Із Київського водосховища дістали рештки ворожого гелікоптера. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

    «За попередніми даними російську «пташку» підбили в перший день війни. Двоє окупантів додому тепер точно не повернуться. Поліція Київщини проводить огляд місця події. Разом до перемоги!», – проінформував Нєбитов.

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    Правоохоронці підняли з дна Київського моря ворожий гелікоптер (фото, відео)
    Правоохоронці підняли з дна Київського моря ворожий гелікоптер (фото, відео)

    Нагадаємо, 31 травня на території Харківської області мобільна вогнева група зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади «Холодний Яр» збила російський гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор».

    Як повідомлялося, ЗСУ розгромили взвод десантників із Псковської області.

    Нагадаємо, Збройні Сили України знову завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці в Херсонській області. В результаті був знищений склад боєприпасів окупантів.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Холодний Яр гелікоптер поліція окупація #stoprussia
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    Правоохоронці підняли з дна Київського моря ворожий гелікоптер (фото, відео)