Правоохоронці підняли з дна Київського моря ворожий гелікоптер (фото, відео)

Російську «пташку» підбили в перший день війни

Із Київського водосховища дістали рештки ворожого гелікоптера. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

«За попередніми даними російську «пташку» підбили в перший день війни. Двоє окупантів додому тепер точно не повернуться. Поліція Київщини проводить огляд місця події. Разом до перемоги!», – проінформував Нєбитов.

Нагадаємо, 31 травня на території Харківської області мобільна вогнева група зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади «Холодний Яр» збила російський гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор».

Як повідомлялося, ЗСУ розгромили взвод десантників із Псковської області.

Нагадаємо, Збройні Сили України знову завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці в Херсонській області. В результаті був знищений склад боєприпасів окупантів.