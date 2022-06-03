Цивілізований світ отримав можливість знищити справжнє Зло

100 днів пекла на землі, що розтяло світ на героїв та вороже падло: своє і чуже.

100 днів української Гідности та московського сатанизму.

100 днів якісних змін тих, хто може змінитися, і тих, хто здеградував назавжди. І найперше подальша тупа москворотість упоротих.

100 днів боротьби найкращих і угодовства з московськими попами боягузів та ідіотів.

100 днів відбитих і врятованих Києва, Чернігова та Сум, але втрачених Херсона, Маріуполя, Бердянська, Мелітополя.

100! днів Героїв Азовсталі і Горя здачі їх у полон.

100 днів збільшувального дзеркала світу, в якому видно всіх, як на долоні: від друзів до недругів та «нейтральних» прислужників зла.

100 днів убитих, але безсмерних.

100 днів, що дають шанс очистити Душу світу через вбивство всесвітнього Зла.

Джерело: блог Ірини Фаріон

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