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    Думки вголос

    100 днів, що дають шанс очистити Душу світу

    • Ірина Фаріон

      Український мовознавець

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    Війна торкнулася кожного українця - 100 днів, що дають шанс очистити Душу світу
    Війна торкнулася кожного українця
    фото з відкритих джерел

    Цивілізований світ отримав можливість знищити справжнє Зло

    100 днів пекла на землі, що розтяло світ на героїв та вороже падло: своє і чуже.

    100 днів української Гідности та московського сатанизму.

    100 днів якісних змін тих, хто може змінитися, і тих, хто здеградував назавжди. І найперше подальша тупа москворотість упоротих.

    100 днів боротьби найкращих і угодовства з московськими попами боягузів та ідіотів.

    100 днів відбитих і врятованих Києва, Чернігова та Сум, але втрачених Херсона, Маріуполя, Бердянська, Мелітополя.

    100! днів Героїв Азовсталі і Горя здачі їх у полон.

    100 днів збільшувального дзеркала світу, в якому видно всіх, як на долоні: від друзів до недругів та «нейтральних» прислужників зла.

    100 днів убитих, але безсмерних.

    100 днів, що дають шанс очистити Душу світу через вбивство всесвітнього Зла.

    Джерело: блог Ірини Фаріон

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    100 днів, що дають шанс очистити Душу світу