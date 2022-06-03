100 днів, що дають шанс очистити Душу світу
Цивілізований світ отримав можливість знищити справжнє Зло
100 днів пекла на землі, що розтяло світ на героїв та вороже падло: своє і чуже.
100 днів української Гідности та московського сатанизму.
100 днів якісних змін тих, хто може змінитися, і тих, хто здеградував назавжди. І найперше подальша тупа москворотість упоротих.
100 днів боротьби найкращих і угодовства з московськими попами боягузів та ідіотів.
100 днів відбитих і врятованих Києва, Чернігова та Сум, але втрачених Херсона, Маріуполя, Бердянська, Мелітополя.
100! днів Героїв Азовсталі і Горя здачі їх у полон.
100 днів збільшувального дзеркала світу, в якому видно всіх, як на долоні: від друзів до недругів та «нейтральних» прислужників зла.
100 днів убитих, але безсмерних.
100 днів, що дають шанс очистити Душу світу через вбивство всесвітнього Зла.
Джерело: блог Ірини Фаріон