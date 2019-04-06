Канада готується дати відсіч втручанню Росії під час парламентських виборів



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Христя Фріланд: Втручання РФ є дуже ймовірним

Чиновники американської розвідки та уряди деяких країн Європейського Союзу звинувачують Росію у втручанні в їхні вибори в останні роки

У Канаді очікують на спроби впливу іноземних країн, зокрема Росії, на організацію парламентських виборів у жовтні цього року. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає CBC news.

«Втручання є дуже ймовірним. Ми вважаємо, що, мабуть, вже були спроби зловмисних іноземних агентів підірвати нашу демократію раніше», — відповіла міністр закордонних справ Канади на питання, чи турбує її можливий вплив Росії на результати парламентських виборів.

Христя Фріланд наголосила, що такі спроби не спрямовані на забезпечення певного результату на національних виборах, а на поляризацію західних суспільств.

Чиновники американської розвідки та уряди деяких країн Європейського Союзу звинувачують Росію у втручанні в їхні вибори в останні роки. У свою чергу, Москва ці судження категорично заперечує. Зокрема, за словами міністра закордонних справ Великої Британії Джеремі Ганта, такі держави, як Росія, мають дуже активну, плановану, продуману стратегію для втручання в демократичні процеси в західних країнах і створення розбрату і хаосу, де це можливо.