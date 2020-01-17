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    Канада виплатить родинам загиблих в катастрофі МАУ понад $19 тисяч

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    Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо - Канада виплатить родинам загиблих в катастрофі МАУ понад $19 тисяч
    Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

    Трюдо очікує, що Іран виплатить компенсацію канадським сім'ям,

    Уряд Канади виплатить понад $19 тисяч родинам канадців, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ біля Тегерана.

    Про це заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо, передає агентство АР.

    «Уряд виплатить 25 тисяч канадських доларів (19 122 долари США — ред) сім'ям кожного з 57 громадян та 29 постійних жителів Канади, які загинули в результаті падіння українського авіалайнера в Ірані минулого тижня», — йдеться в повідомленні.

    Водночас Трюдо очікує, що Іран виплатить компенсацію канадським сім'ям, однак вже зараз людям необхідна допомога для проведення похорону, поїздок до Ірану і сплати рахунків.

    Він додав, що виплата від Ірану надійдуть безпосередньо сім'ям жертв катастрофи і не будуть стягуватися урядом.

    Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

    До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.

    До слова, сьогодні міністри п'яти країн зробили спільну заяву щодо збиття літака МАУ в Ірані.

    Зазначимо, що 16 січня у Лондоні, для обговорення збиття українського літака над Іраном, зустрічалися міністри закордонних справ країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі – України, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

    Нагадаємо, Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня. 

    Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737  авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів. 

    Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак.  Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

    США Канада Іран авіакатастрофа МАУ уряд Олексій Гончарук
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