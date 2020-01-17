Канада виплатить родинам загиблих в катастрофі МАУ понад $19 тисяч



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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Трюдо очікує, що Іран виплатить компенсацію канадським сім'ям,

Уряд Канади виплатить понад $19 тисяч родинам канадців, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ біля Тегерана.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо, передає агентство АР.

«Уряд виплатить 25 тисяч канадських доларів (19 122 долари США — ред) сім'ям кожного з 57 громадян та 29 постійних жителів Канади, які загинули в результаті падіння українського авіалайнера в Ірані минулого тижня», — йдеться в повідомленні.

Водночас Трюдо очікує, що Іран виплатить компенсацію канадським сім'ям, однак вже зараз людям необхідна допомога для проведення похорону, поїздок до Ірану і сплати рахунків.

Він додав, що виплата від Ірану надійдуть безпосередньо сім'ям жертв катастрофи і не будуть стягуватися урядом.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.

До слова, сьогодні міністри п'яти країн зробили спільну заяву щодо збиття літака МАУ в Ірані.

Зазначимо, що 16 січня у Лондоні, для обговорення збиття українського літака над Іраном, зустрічалися міністри закордонних справ країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі – України, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.