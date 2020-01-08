Катастрофа українського літака в Ірані. Відео з місця трагедії



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За офіційними даними, серед 176 загиблих у авіакатастрофі 11 були громадянами України, 147 - Ірану, решта - громадяни інших країн

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» ухвалила рішення щодо призупинення виконання рейсів до Тегерана на невизначений термін

Минулої ночі український лайнер, що летів з Тегерана до Києва, розбився. Після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейнілайнер лайнер впав неподалік аеропорту.

За офіційними даними, серед 176 загиблих у авіакатастрофі 11 були громадянами України, 147 - Ірану, решта - громадяни інших країн. Ніхто з людей, які знаходилися на борту, не вижив. За іншими даними, у 63 пасажирів були канадські паспорти, але все одно більшість з пасажирів іранського походження.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» ухвалила рішення щодо призупинення виконання рейсів до Тегерана на невизначений термін.

За дорученням президента Володимира Зеленського при Раді нацбезпеки і оборони України створено оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою. До складу оперативного штабу, як вказано, увійшли прем'єр-міністр України, міністри закордонних справ, оборони, внутрішніх справ, а також голови Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Керує штабом секретар РНБО Олексій Данилов. В аеропорту міста Тегеран перебуває посол України та консул України.