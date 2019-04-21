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    Канада й надалі допомагатиме Україні у втіленні реформ - МЗС

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    Прапори Канади та України - Канада й надалі допомагатиме Україні у втіленні реформ - МЗС
    Прапори Канади та України

    «Канада підтримує демократії по всьому світу й надалі допомагатиме Україні у її зусиллях із втілення реформ», - зазначили у МЗС

    Канада обіцяє не припиняти підтримку України на її шляху реформування.

    Про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у Тwitter.

    «Канада підтримує демократії по всьому світу й надалі допомагатиме Україні у її зусиллях із втілення реформ», - вказали у МЗС.

    У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що канадську спостережну місію за цьогорічними президентськими виборами в Україні очолює колишній міністр закордонних справ Канади Ллойд Аксворсі.

    У четвер делегація депутатів канадского парламенту вилетіла до України для спостереження за другим туром виборів президента.

    Напередодні другого туру виборів президента України виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій отримали усі 100% дільничних виборчих комісій.

    У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

    19 квітня на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України

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