Канада й надалі допомагатиме Україні у втіленні реформ - МЗС



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«Канада підтримує демократії по всьому світу й надалі допомагатиме Україні у її зусиллях із втілення реформ», - зазначили у МЗС

Канада обіцяє не припиняти підтримку України на її шляху реформування.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у Тwitter.

«Канада підтримує демократії по всьому світу й надалі допомагатиме Україні у її зусиллях із втілення реформ», - вказали у МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що канадську спостережну місію за цьогорічними президентськими виборами в Україні очолює колишній міністр закордонних справ Канади Ллойд Аксворсі.

Lloyd Axworthy dirige #MissionCanada pour soutenir les élections en #Ukraine ce dimanche. Le Canada défend la #démocratie dans le monde entier et continuera d'appuyer l'Ukraine dans ses efforts pour mettre en œuvre des réformes. pic.twitter.com/2U95bzqZnw — Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) 20 апреля 2019 г.

У четвер делегація депутатів канадского парламенту вилетіла до України для спостереження за другим туром виборів президента.

Напередодні другого туру виборів президента України виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій отримали усі 100% дільничних виборчих комісій.

У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

19 квітня на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.