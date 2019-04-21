Канада й надалі допомагатиме Україні у втіленні реформ - МЗС
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Розсилка
«Канада підтримує демократії по всьому світу й надалі допомагатиме Україні у її зусиллях із втілення реформ», - зазначили у МЗС
Канада обіцяє не припиняти підтримку України на її шляху реформування.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у Тwitter.
«Канада підтримує демократії по всьому світу й надалі допомагатиме Україні у її зусиллях із втілення реформ», - вказали у МЗС.
У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що канадську спостережну місію за цьогорічними президентськими виборами в Україні очолює колишній міністр закордонних справ Канади Ллойд Аксворсі.
Lloyd Axworthy dirige #MissionCanada pour soutenir les élections en #Ukraine ce dimanche. Le Canada défend la #démocratie dans le monde entier et continuera d'appuyer l'Ukraine dans ses efforts pour mettre en œuvre des réformes. pic.twitter.com/2U95bzqZnw— Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) 20 апреля 2019 г.
У четвер делегація депутатів канадского парламенту вилетіла до України для спостереження за другим туром виборів президента.
Напередодні другого туру виборів президента України виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій отримали усі 100% дільничних виборчих комісій.
У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.
У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.
19 квітня на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.