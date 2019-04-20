Вибори президента: в Австралії відкрилася перша дільниця



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Виборча дільниця у посольстві України в Австралії Фото: Європейська правда

Найпершими свої голоси за майбутнього главу держави почали віддавати виборці, зареєстровані у Австралії та Новій Зеландії

У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, почала роботу виборча дільниця #900001, яка розташована у посольстві України в Австралії.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Дільниці закордонного виборчого округу на виборах президента України розпочинають роботу о 8:00 за місцевим часом.

Найпершими свої голоси за майбутнього главу держави почали віддавати виборці, зареєстровані у Австралії та Новій Зеландії. Дільниця, утворена при посольстві України в столиці Австралії Канберрі, відкрилась о 8:00 за місцевим часом (23:00 за київським часом 20 квітня). Голосування на ній триватиме до 20:00 (11:00 за київським часом 21 квітня).

Зазначається, що у першому турі тут проголосувало 125 виборців: 65 із них віддали голоси за чинного президента Петра Порошенка, 14 проголосували за Володимира Зеленського.

Така невисока активність виборців пов'язана із тим, що більшість українців Австралії проживають не у столиці. Зокрема, велика громада є у Сіднеї, де відсутні українські дипустанови.

Як відомо, 21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів.

У суботу, 20 квітня, в Україні «день тиші». Сьогодні агітація заборонена, а у день голосування 21 квітня не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

19 квітня на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.