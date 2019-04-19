Делегація канадських депутатів вилетіла на вибори в Україну
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Депутат Мар’яна Мигайчук зазначила, що «ми всі разом з Україною підтримуємо вільні та чесні демократії по всьому світу»
Делегація депутатів канадского парламенту вилетіла до України для спостереження за другим туром виборів президента.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала депутат від правлячої Ліберальної партії Мар’яна Мигайчук.
«Сьогодні я вилітаю до України разом із колегами-депутатами й делегатами з усього світу для участі у спостережній місії під час другого туру виборів президента», - зазначила Мигайчук.
Вона додала, що «ми всі разом з Україною підтримуємо вільні та чесні демократії по всьому світу».
«Укрінформ» додає, що Мар’яна Мигайчук є одним із понад десятка депутатів українського походження в канадському парламенті. Вона була обрана від округу у провінції Манітоба й раніше очолювала міністерство праці.
Нагадаємо також, що на перший і другий тур президентських виборів в Україні Канада направила близько 150 спостерігачів. Іще кілька сотень спостерігачів за канадської фінансової підтримки прибули до України від ОБСЄ.