Глава ЦВК: бюлетені від окружних виборчих комісій отримали 100% ДВК



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всього було передано бюлетені для голосування у майже 30 тисяч дільниць

Напередодні другого туру виборів президента України, що відбудеться 21 квітня, виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій отримали усі 100% дільничних виборчих комісій.

Про це у суботу ввечері повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

«За оперативними даними, усі 100% дільничних виборчих комісій отримали виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій», - зазначила вона.

«Всього було передано бюлетені для голосування у майже 30 тисяч дільниць. Таким чином, цю важливу фазу можна вважати завершеною», - написала Сліпачук.

Як відомо, 21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів.

У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

19 квітня на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.