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    Політика

    Глава ЦВК: бюлетені від окружних виборчих комісій отримали 100% ДВК

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    Глава ЦВК: бюлетені від окружних виборчих комісій отримали 100% ДВК

    Всього було передано бюлетені для голосування у майже 30 тисяч дільниць

    Напередодні другого туру виборів президента України, що відбудеться 21 квітня, виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій отримали усі 100% дільничних виборчих комісій.

    Про це у суботу ввечері повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук. 

    «За оперативними даними, усі 100% дільничних виборчих комісій отримали виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій», - зазначила вона.

    «Всього було передано бюлетені для голосування у майже 30 тисяч дільниць. Таким чином, цю важливу фазу можна вважати завершеною», - написала Сліпачук. 

    Як відомо, 21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів.

    У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

    19 квітня на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України

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