Глава ЦВК: бюлетені від окружних виборчих комісій отримали 100% ДВК
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Всього було передано бюлетені для голосування у майже 30 тисяч дільниць
Напередодні другого туру виборів президента України, що відбудеться 21 квітня, виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій отримали усі 100% дільничних виборчих комісій.
Про це у суботу ввечері повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.
«За оперативними даними, усі 100% дільничних виборчих комісій отримали виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій», - зазначила вона.
«Всього було передано бюлетені для голосування у майже 30 тисяч дільниць. Таким чином, цю важливу фазу можна вважати завершеною», - написала Сліпачук.
Як відомо, 21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів.
У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.
У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.
19 квітня на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.