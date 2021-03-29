Канада запровадила нові санкції проти Росії через окупацію Криму

Канада висловила жаль через «серйозні порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини» в окупованому Криму

Оттава підтримує Україну і її народ, який «продовжує рішуче відстоювати свої права проти агресивних дій Росії

Міністерство закордонних справ Канади запровадило нові санкції проти Росії через окупацію Криму.

Про це 29 березня повідомляється на офіційному сайті уряду.

Так, під обмеження потрапили двоє росіян і чотири компанії. У список санкцій включені:

генеральний директор транспортної компанії «Гранд Сервіс Експрес» (оператор залізничного сполучення з окупованом РФ Кримом) Олександр Ганов,

гендиректор «Мостотрест» Леонід Риженькін,

а також підприємства:

ВАТ «Ленпромтранспроект»,

ВАТ «Дирекція з будівництва залізниці Беркакит –Томмот –Якутск»,

«Кримська залізниця»

«Кримська перша страхова компанія».

Канада висловила жаль через «серйозні порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини» в окупованому Криму.

Оттава підтримує Україну і її народ, який «продовжує рішуче відстоювати свої права проти агресивних дій Росії», сказано в заяві глави МЗС Марка Гарно.

Нагадаємо, минулого тижня Канада запровадила санкції проти дев’ятьох високопосадовців РФ, відповідальних за порушення прав людини у країні.

Також глава Держдепу США анонсував нові санкції проти Кремля.