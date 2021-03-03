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    Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, може увійти до ради директорів «Роснафти»

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    Карін Кнайсль займала посаду міністра закордонних справ Австрії з 2017 по 2019 рік - Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, може увійти до ради директорів «Роснафти»
    Карін Кнайсль займала посаду міністра закордонних справ Австрії з 2017 по 2019 рік
    Фото з відкритих джерел

    Кнайсль висунули до ради директорів «Роснефти» як «незалежного директора»

    Уряд Російської Федерації висунув колишнього міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль як незалежного директора в раду директорів «Роснафти». Про це йдеться на сайті кабінету міністрів РФ, повідомляють сьогодні російські ЗМІ.

    «Висунути кандидатів для обрання як представників Російської Федерації в раду директорів і ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Нафтова компанія «Роснафта» (Москва) згідно з додатком», – ідеться в документі.

    Ця та сама Карін Кнайсль, на весіллі якої побував Володимир Путін. Тоді фото їх танцю розлетілося по ЗМІ.

    У 2018 році російський президент Володимир Путін побував на весіллі Кнайсль в Австрії
    У 2018 році російський президент Володимир Путін побував на весіллі Кнайсль в Австрії

    Ще один європейський екс-політик, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер вже кілька років займає пост голови Ради директорів «Роснафти» і активно захищає інтереси Росії.

    У списку кандидатів від уряду РФ як незалежний директор значиться Катрін Кнайсль без вказівки посади. Також у списку кандидатів перераховані віцепрем'єр Олександр Новак, помічник президента РФ Максим Орєшкін, глава «Роснафти» Ігор Сєчін. Також як незалежні директори: виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг, голова правління Marcuard Holding Limited Ханс-Йорг Рудлофф, голова комітету акціонерів Nord Stream AG Герард Шредер. Всі вони є чинними членами ради директорів «Роснафти».

    До слова, торік у травні повідомлялося, що ексглава МЗС, яку видавав заміж Путін, працюватиме на Russia Today. Кнайссль підтвердила нову роботу австрійському АРА, але наголосила, що це буде не на постійній основі, а тільки на конкретні теми. При цьому вона не стала коментувати міжнародну репутацію RT як кремлівського пропагандистського ресурсу.

    Карін Кнайсль займала посаду міністра закордонних справ Австрії з 2017 по 2019 рік.

    Зазначається, що жінка пішла з міністерства після падіння першого уряду Курца, що сталося через скандал з підкупом Партії свободи.

    Нагадаємо, 18 серпня 2018 року 53-річна міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль вийшла заміж за 65-річного бізнесмена Вольфганга Майлінгера. На весіллі був присутній президент Росії Володимир Путін.

    Кнайссль станцювала з Путіним на своєму весіллі, викликавши хвилю критики у місцевих медіа, які звинуватили її у підриві політики ЄС щодо Росії.

    Теги: Австрія нафта ЄС Росія пропаганда Путін весілля нефть
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