Події в США ще раз доводять, що Російська імперія має бути знищена
Навіть США знаходяться під впливом і ударом Росії
Крайні події в США ще раз підтверджують тезу про те, що російська імперія має бути знищена...
Бо поки існує Кремль як центр московського шовінізму та імперіалізму – доти в світі буде турбулентність та дестабілізація.
Доки московська імперія існує, доти Україна та інші держави «пострадянського простору» будуть під загрозою війни та знищення.
Навіть США знаходяться під впливом і ударом к@ц@пів...
Путін, його оточення та весь російський народ, як носій імперіалізму та ненависті, є справжніми спадкоємцями імперських більшовиків-комуністів, які мріяли про «світову комуністичну революцію», творили комінтерни і влазили у внутрішні справи більшості країн світу...
Тому, Російська імперія має бути знищена!
І цей час прийде!
Слава Україні!
Джерело: блог Дмитра Яроша