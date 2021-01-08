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    Думки вголос

    Події в США ще раз доводять, що Російська імперія має бути знищена

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Події в США ще раз доводять, що Російська імперія має бути знищена

    Навіть США знаходяться під впливом і ударом Росії

    Крайні події в США ще раз підтверджують тезу про те, що російська імперія має бути знищена...

    Бо поки існує Кремль як центр московського шовінізму та імперіалізму – доти в світі буде турбулентність та дестабілізація.

    Доки московська імперія існує, доти Україна та інші держави «пострадянського простору» будуть під загрозою війни та знищення.

    Навіть США знаходяться під впливом і ударом к@ц@пів...

    Путін, його оточення та весь російський народ, як носій імперіалізму та ненависті, є справжніми спадкоємцями імперських більшовиків-комуністів, які мріяли про «світову комуністичну революцію», творили комінтерни і влазили у внутрішні справи більшості країн світу...

    Тому, Російська імперія має бути знищена!

    І цей час прийде!

    Слава Україні!

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США Путін
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