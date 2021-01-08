Події в США ще раз доводять, що Російська імперія має бути знищена

Навіть США знаходяться під впливом і ударом Росії

Крайні події в США ще раз підтверджують тезу про те, що російська імперія має бути знищена...

Бо поки існує Кремль як центр московського шовінізму та імперіалізму – доти в світі буде турбулентність та дестабілізація.

Доки московська імперія існує, доти Україна та інші держави «пострадянського простору» будуть під загрозою війни та знищення.

Навіть США знаходяться під впливом і ударом к@ц@пів...

Путін, його оточення та весь російський народ, як носій імперіалізму та ненависті, є справжніми спадкоємцями імперських більшовиків-комуністів, які мріяли про «світову комуністичну революцію», творили комінтерни і влазили у внутрішні справи більшості країн світу...

Тому, Російська імперія має бути знищена!

І цей час прийде!

Слава Україні!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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