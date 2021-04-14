Країна ЄС заявила про можливість прийняти саміт Путіна та Байдена

Президент Фінляндії та президент Путін провели телефонні переговори у вівторок

Фінляндія «завжди пропонувала свої добрі дипломатичні послуги», заявили в Гельсінкі

Фінляндія потенційно могла б прийняти зустріч президента країни-агресорки РФ Володимира Путіна та президента США Джо Байдена, повідомили ТАСС в канцелярії президента Фінляндії Саулі Нііністе.

Зазначається, що «Фінляндія завжди пропонувала свої добрі дипломатичні послуги, що стосується цієї вагомої події, то готовність організувати її була представлена обом сторонам».

У канцелярії пояснили, що пропозиція була зроблена вже деякий час тому.

Як розповіли у пресслужбі Білого дому, Байден у розмові з Путіним у вівторок висунув ідею проведення російсько-американського саміту на території третьої країни.

Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Нііністе та президент РФ Володимир Путін провели телефонні переговори у вівторок. Під час розмови обговорили ситуацію з стягуванням російських військ до кордону з Україною. Також говорили про напружену ситуацію на окупованому Кримському півострові.

Байден 13 квітня провів телефонну розмову з Путіним та запропонував найближчими місяцями зустрітися. Байден запевнив у підтримці територіальної цілісності України.

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