Кандидат на пост глави ЦРУ заявила, що Росія є загрозою для США

61-річна Хаспел провела в американській розвідці 33 роки

Росія є однією з загроз для США. Про це на слуханнях у комітеті з розвідки Сенату США заявила кандидат на пост директора ЦРУ Джина Гаспел. Зокрема, вона запевнила, що якщо їй довірять керівництво відомством, то ЦРУ не відновить практику ведення жорстких допитів. Раніше повідомлялося, що Гаспел хотіла зняти свою кандидатуру з висунення на посаду



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Джина Хаспел

61-річна Хаспел провела в американській розвідці 33 роки

Росія є однією з загроз для США. Про це на слуханнях у комітеті з розвідки Сенату США заявила кандидат на пост директора ЦРУ Джина Гаспел.

Зокрема, вона запевнила, що якщо їй довірять керівництво відомством, то ЦРУ не відновить практику ведення жорстких допитів.

Раніше повідомлялося, що Гаспел хотіла зняти свою кандидатуру з висунення на посаду директора ЦРУ після повідомлень про її причетності до тортур, яким піддавалися підозрювані в тероризмі. Однак помічники Трампа її відрадили від цього рішення.

Якщо Гаспел затвердять на посаді, то вона стане першою жінкою, яка очолить ЦРУ.

61-річна Хаспел провела в американській розвідці 33 роки, в тому числі працюючи під прикриттям і за кордоном – в Туреччині, країнах Центральної Європи і Центральної Азії.

Заступник директора ЦРУ була призначена у лютому 2017 року. За даними ЗМІ, Трамп хоче призначити правою рукою держсекретаря США дипломата з українським корінням.