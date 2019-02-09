Кандидат у президенти Садовий дав пораду Вакарчуку
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Андрій Садовий розповів, ким бачить Святослава Вакарчука у політиці
Мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий розказав в інтерв'ю «Главкому», що його земляку Святославу Вакарчуку після відмови висуватися у президенти потрібно активно думати стосовно парламентських виборів.
«Я не знаю, що він (Святослав Вакарчук) буде робити (після відмови висуватися у президенти). З точки зору здорового глузду, лиш можу висловити свою думку, що потрібно було б робити. Потрібно активно думати стосовно парламентських виборів і він, маючи свою велику енергію, може долучитися до заштовхування у Верховну Раду великої кількості фахових людей. Саме те, що я зробив у 2014 році, коли фактично заштовхнув 33 депутати до Верховної Ради, лишаючись далі міським головою. Просто тому, що до мене не дійшла черга, я був №50 у виборчому списку», - заявив Садовий.
На питання «Главкома», чи пропонував Садовий Вакарчуку долучитися до його політичної команди, посадовець пояснив, що обговорював зі співаком роботу над парламентською кампанією, і Вакарчук поставився дуже позитивно до команди Садового.
28 січня співак Святослав Вакарчук заявив, що не братиме участі у виборах президента.
8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України.
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