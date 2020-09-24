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    Кандидати від «Нашого краю» влаштували виборцям медогляд з концертом

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    <span>&laquo;Наш край&raquo; організувала безкоштовні огляди у кардіолога і мамолога</span> - Кандидати від «Нашого краю» влаштували виборцям медогляд з концертом
    «Наш край» організувала безкоштовні огляди у кардіолога і мамолога

    На Сумщині місцевим жителям організували концерт з медичним оглядом

    Політична партія «Наш край» під час передвиборчої кампанії організовує безкоштовні огляди у лікарів та святкові концерти, де роздають кульки із символікою партії. Про це повідомила громадянська мережа «Опора», йдеться у матеріалі «Главкома» «Нова гречка» та польоти на повітряній кулі. Як політики купують виборців.

    За спостереженням «Опори», на Сумщині політична партія «Наш край» організувала безкоштовні огляди у кардіолога і мамолога та святкові концерти.

    Прийоми кардіологів протягом вересня і жовтня планують в таких містах: Глухів, Середино-Буда, Зноб-Новгородське, Шостка, Ямпіль, Свеса, Ромни, Тростянець, Лебедин, Кролевець, Дружба, Суми, Краснопілля, Миропілля, Путивль, Ворожба, Буринь, Конотоп, Білопілля, Недригайлів. Прийоми у маммологів  протягом вересня-жовтня вже провели чи відбудуться у таких містах: Суми, Краснопілля, Миропілля, Охтирка, Ромни, Тростянець, Лебедин, Конотоп, Білопілля, Недригайлів, Путивль, Ворожба, Буринь.

    В Тростянці в рамках святкування Дня міста 12 вересня також провели святковий концерт. На заході були банери політичної партії «Наш край» з написом: «Сумщина - Наш край». Крім того, люди у брендованих футболках з написом: «Сумщина - Наш край. Сила господарників та професіоналів» роздавали кульки з написом: «З Днем міста! Андрій Деркач. Сумщина наш край».

    Координаторка громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська в одному з недавніх інтерв’ю заявила, що на цьогорічних виборах підкуп дещо по-іншому ідентифікується та досліджується, ніж раніше. Тепер підкупом можна називати практично все, що буде передаватися у вигляді матеріальних благ при використанні назви партії, імені кандидата, його зображення, логотипа тощо.

    Крім цього, Айвазовська додала: від липня підкуп виборців став тяжким і особливо тяжким злочином, тому поліція може вдаватись до негласних слідчо-оперативних дій, щоб зібрати доказову базу.

    Нагадаємо, що в Україні поліція відкрила 73 кримінальні справи через порушення виборчого процесу.

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