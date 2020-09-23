Кандидати від «За майбутнє» роздають виборцям одяг секонд-хенд



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Місцевим жителям роздавали безкоштовну каву та одяг

На Одещині кандидати партії, яку пов’язують з олігархом Коломойським, роздавали каву та вживаний одяг місцевим жителям

У Чорноморську Одеської області 12 вересня від кандидатів від фракції «За Майбутнє» Василя Гуляєва і Надії Крючкової місцевим жителям роздавали безкоштовну каву та одяг. Про це повідомила громадянська мережа «Опора», йдеться у матеріалі «Главкома» «Нова гречка» та польоти на повітряній кулі. Як політики купують виборців.

Місцеві, політичні діячі роздавали мешканцям будинку на вул. Данченка, 3б безкоштовну каву у стаканчиках з логотипом політичної партії «За майбутнє», а також морозиво, одяг з секондхенду, агітаційну продукцію (блокноти, календарі).

Координаторка громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська в одному з недавніх інтерв’ю заявила, що на цьогорічних виборах підкуп дещо по-іншому ідентифікується та досліджується, ніж раніше. Тепер підкупом можна називати практично все, що буде передаватися у вигляді матеріальних благ при використанні назви партії, імені кандидата, його зображення, логотипа тощо.

Крім цього, Айвазовська додала: від липня підкуп виборців став тяжким і особливо тяжким злочином, тому поліція може вдаватись до негласних слідчо-оперативних дій, щоб зібрати доказову базу.

Нагадаємо, що в Україні поліція відкрила 73 кримінальні справи через порушення виборчого процесу.