Стіл, два стільці та ноутбук. З чим «Перемога Пальчевського» йде на вибори партійна каса

Кандидат на посаду мера столиці Андрій Пальчевський

Що за душею у партії, яка веде одну з найдорожчих кампаній на місцевих виборах

Партія «Перемога Пальчевського» цілком може претендувати на звання «головного сюрпризу» поточної виборчої кампанії. Білборди політичної сили, про яку ще кілька місяці тому ніхто не чув, сьогодні заповнили всю країну. Ставка у масованій рекламі робиться на фронтмена «Перемоги» – шоумена і бізнесмена Андрія Пальчевського. Він несподівано зібрався підкорити не лише Київ, де кандидує у мери, а й Україну. «Перемога» планує завести своїх людей у численні місцеві ради.

Що ж це за «Перемога» і хто за нею стоїть? Щоб з’ясувати це, «Главком» звернувся до Національного агентства з протидії корупції, яке перевіряє фінансову звітність політичних партій.

Нагадаємо, Андрій Пальчевський оголосив про запуск свого іменного проєкту тільки на початку липня. І, судячи з фінзвітності, рухи щодо створення своєї партії він почав робити не набагато раніше. Як і очікувалось, партія, яка зараз викидає гроші на піар по всій країні, до цього фактично не вела ніякої діяльності і була так званою «пустишкою». Це, до речі, дуже типова ситуація для української політики. До прикладу, правляча нині партія «Слуга народу» так само взялася нізвідки. Вона вистрибнула у велику політику із закутка адвокатської контори її нинішнього депутата Олександра Качури. Там «Слуга народу» напочатках орендувала всього лише 4 квадратних метри. Про це «Главком» повідомляв ще у часи, коли багато хто уявити не міг, що Зеленський стане президентом.

То ж що представляє собою партія ще одного шоумена – Пальчевського?

Пальчевський на зустрічі з виборцями Оболонського району

«Главком» вже детально розповідав про персону її лідера – власника клініки «Євролаб» та шоумена Андрія Пальчевського з його дуже загадковим минулим. Протягом довгого часу колишній громадянин Росії активно коментував в ефірах телеканалів пулу Віктора Медведчука хитросплетіння української політики. Він так цим захопився, що вирішив і сам податись у владу. Накачана телебаченням впізнаваність лише додала впевненості Пальчевському та його спонсорам. Серед таких називають одіозного столичного забудовника Вадима Столара, який наразі є народним депутатом від ОПЗЖ. Журналісти Bihus.info з’ясували, що політтехнолог Столара Сергій Влащенко (син телеведучої Наталі Влащенко) часто буває у Пальчевського вдома. Хоча сам новоявлений політик зв'язок зі Столаром заперечує і запевняє, що в нього вистачає власних коштів для фінансування кампанії.

Тепер «Перемога Пальчевського» змушена подавати фінансовий звіт до НАЗК. У першому кварталі 2020 року ця партія називалась «Україна завтра», вона була просто перекуплена та перейменована під нового власника. Знову таки, справедливості заради, зауважимо, що більшість «нових прогресивних партій» в українських реаліях створюються аналогічним чином. В «України завтра» перед тим, як вона спустила дух, у звіті були суцільні прочерки всюди, окрім мережі регіональних організацій, якими покриті майже всі області. Незрозуміло, в яком стані вони дістались Пальчевському, але така розгалужена на папері структура – чи не головний актив «Перемоги», який вона зафіксувала у звіті за другий квартал 2020-го. А от з усім іншим – якось не дуже.

У партії на той момент навіть не було номеру банківського рахунку. Вона переєструвалася в скромній будівлі на Волинській, 60 на столичній Солом’янці. Власник будівлі – товариство з обмеженою відповідальністю «Престо ЛТД», яке зареєстровано за цією ж адресою та займається орендою нерухомості.

Будинок на Волинській, 60

Ця «ТОВка» власність трьох підприємниць – Наталії Тоцької, Альони Станецької та Юлії Крижановської. Інформації про те, що ці дами якось раніше були пов’язані з Пальчевським, нема, але вищезгаданий досвід адвоката Качури, який спочатку приютив «слуг народу» на чотирьох квадратних метрах, а потім став депутатом, показує, що «квартирне питання» іноді дуже зближує.

«Перемога Пальчевського» займає на Волинській офіс на 15 кв. м. зі столом та двома стільцями. І це зараз не метафора – саме такий комплект меблів вказаний у партійному звіті. Все це не є власністю партії, а перебуває у стані користування. Балансова вартість офісу вказана у 20 тис. грн, а вищевказаного комплекту – 10 тис. Ще в 5 тис. оцінений ноутбук, наявність якого хоч якось вказує на робочий стан цього офісу. Невідомо, як часто тут з’являється сам новоявлений партійний лідер, але, наприклад, журналістів під час скандального інтерв’ю він приймав у себе вдома на вулиці Шовковичній.

Спонсорські внески на рахунок партії в другому кварталі склали 7337 грн. Жодної копійки з них не вніс сам Пальчевський, який постійно стверджує, що сам він – дуже забезпечена людина та меценат. Найбільшим меценатом «Перемоги Пальчевського» стала така собі Миколенко Ольга Вікторівна з села Велика Салтанівка, яка перерахувала 7230 грн на оплату реєстраційних зборів та виготовлення партійної печатки. На Ольгу Вікторівну зареєстрований ФОП, що займається електротехнічними та монтажними роботами та оптовою торгівлю.

Очільник партії «Перемога Пальчевського»

Решта спонсорських внесків – від вищезгаданого ТОВ «Престо ЛТД», яке фактично виплатило близько ста гривень саме собі за користування своїм же офісом та стільцями. Таку смішну суму можна пояснити тим, що «Перемога Пальчевського» заселилась в новий офіс якраз останнього дня звітного другого кварталу – 30 червня. А вже 1 липня Пальчевський оголосив про створення партії.

Але вже скоро «Перемозі» доведеться світити витрати за третій квартал, коли вона дуже активно почала передвиборчу кампанію. Тоді і стане зрозуміло, хоча б частково, за чий рахунок зараз відбувається цей бенефіс самозакоханого «рятівника країни». Проте відбудеться це прозріння вже точно не раніше, ніж пройдуть вибори.

Павло Вуєць, «Главком»