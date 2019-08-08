Київраду намагаються «озеленити»: Кличко заявив про підкуп депутатів
Віталій Кличко запевнив, що не збирається здаватися
Депутатів Київради намагаються підкупити, щоб зірвати наступне засідання. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.
«Який я мер - мешканці столиці висловляться на виборах. І не деяким спритним бізнесменам, що «влетіли» у владу, вирішувати за людей, зневажаючи Конституцію і закон», - наголосив він.
«Вони продовжують щодня поливати мене брудом, оббріхувати в ефірі каналу «1+1». На який я, до речі, вже подав в суд. І не виключаю, що звертатимуся ще. Вони намагаються підкупити депутатів Київради, щоб «озеленити» її. І зiрвати наступне засiдання. Вони під надуманими приводами звертаються до НАБУ і ДБР, а ті, за законом, повинні реагувати на звернення. І витрачати час і сили на розслідування «висмоктаних з пальця» справ. Але я робитиму ту справу, яку довірили мені кияни, і захищатиму їх інтереси. Якщо здасться Київ, піде повзуче знищення самоврядування і децентралізації в країні», - написав Кличко.
Він також подякував мешканцям Києва і всім українцям за підтримку, яку вони йому висловлюють.
«Друзі! Я вдячний усім за підтримку! Без перебільшення, тисячі людей - знайомих і незнайомих - подзвонили, написали мені протягом останніх тижнів. Усі кажуть не здаватися і не здавати Київ призначеним згори управителям, - підкреслив Кличко. - Хочу запевнити: я не збираюся здаватися. І не заради цього «електричного» крісла мера. А тому, що розумію: я став тією фігурою, від витримки і позиції якої сьогодні залежить, чи зможуть киян позбавити самоврядування, позбавити права обирати владу в своєму місті».
Як відомо, мер Києва пішов у тижневу відпустку з дозволу президента Володимира Зеленського.
Раніше Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Києва Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабара главі Офісу президента Андрію Богдану.
Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.
24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.
А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.
30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.
Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.
Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.
Кличко не виключив, що в разі проведення виборів в Києві він буде знову балотуватися на пост мера столиці.