Київраду намагаються «озеленити»: Кличко заявив про підкуп депутатів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко запевнив, що не збирається здаватися

Депутатів Київради намагаються підкупити, щоб зірвати наступне засідання. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Який я мер - мешканці столиці висловляться на виборах. І не деяким спритним бізнесменам, що «влетіли» у владу, вирішувати за людей, зневажаючи Конституцію і закон», - наголосив він.

«Вони продовжують щодня поливати мене брудом, оббріхувати в ефірі каналу «1+1». На який я, до речі, вже подав в суд. І не виключаю, що звертатимуся ще. Вони намагаються підкупити депутатів Київради, щоб «озеленити» її. І зiрвати наступне засiдання. Вони під надуманими приводами звертаються до НАБУ і ДБР, а ті, за законом, повинні реагувати на звернення. І витрачати час і сили на розслідування «висмоктаних з пальця» справ. Але я робитиму ту справу, яку довірили мені кияни, і захищатиму їх інтереси. Якщо здасться Київ, піде повзуче знищення самоврядування і децентралізації в країні», - написав Кличко.

Він також подякував мешканцям Києва і всім українцям за підтримку, яку вони йому висловлюють.

«Друзі! Я вдячний усім за підтримку! Без перебільшення, тисячі людей - знайомих і незнайомих - подзвонили, написали мені протягом останніх тижнів. Усі кажуть не здаватися і не здавати Київ призначеним згори управителям, - підкреслив Кличко. - Хочу запевнити: я не збираюся здаватися. І не заради цього «електричного» крісла мера. А тому, що розумію: я став тією фігурою, від витримки і позиції якої сьогодні залежить, чи зможуть киян позбавити самоврядування, позбавити права обирати владу в своєму місті».

Як відомо, мер Києва пішов у тижневу відпустку з дозволу президента Володимира Зеленського.

Раніше Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Києва Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабара главі Офісу президента Андрію Богдану.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

Кличко не виключив, що в разі проведення виборів в Києві він буде знову балотуватися на пост мера столиці.