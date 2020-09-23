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    Кандидатка від «Слуги народу» катає виборців на повітряній кулі

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    Люди в футболках за написом &laquo;Зе! Місцеві. Слуга народу&raquo; роздавали безкоштовні кульки зеленого кольору - Кандидатка від «Слуги народу» катає виборців на повітряній кулі
    Люди в футболках за написом «Зе! Місцеві. Слуга народу» роздавали безкоштовні кульки зеленого кольору

    На Сумщині всі охочі могли безкоштовно покататись на повітряній кулі

    В місті Ромни Сумській області місцеві жителі могли безкоштовно покататись на повітряній кулі з іменем представниці команди «Слуга народу». Про це повідомила громадянська мережа «Опора», йдеться у матеріалі «Главкома» «Нова гречка» та польоти на повітряній кулі. Як політики купують виборців.

    Крім того, люди в футболках за написом «Зе! Місцеві. Слуга народу» роздавали безкоштовні кульки зеленого кольору з написом: «Колесник Людмила».

    Нагадаємо, під час робочої поїздки Володимира Зеленського в Суми керівник місцевого обласного осередку партії «Слуга народу» Михайло Ананченко представив команду партії на Сумщині, в тому числі і потенційну кандидатку на посаду Роменського міського голови від партії «Слуга народу Людмилу Колєснік.

    Голова Комітету виборців України Олексій Кошель також звернув увагу на появі технології «нової гречки» – це, коли виборцям роздають засоби індивідуального захисту замість звичних продуктових наборів.

    «Нова гречка» працює паралельно з організацією всіляких концертів на підтримку потенційних кандидатів у депутати. Лише з серпня ми нарахували понад 50 заходів дозвілля з агітацією», – сказав експерт під час прессконференції.

    Координаторка громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська в одному з недавніх інтерв’ю заявила, що на цьогорічних виборах підкуп дещо по-іншому ідентифікується та досліджується, ніж раніше. Тепер підкупом можна називати практично все, що буде передаватися у вигляді матеріальних благ при використанні назви партії, імені кандидата, його зображення, логотипа тощо.

    Крім цього, Айвазовська додала: від липня підкуп виборців став тяжким і особливо тяжким злочином, тому поліція може вдаватись до негласних слідчо-оперативних дій, щоб зібрати доказову базу.

    Нагадаємо, що в Україні поліція відкрила 73 кримінальні справи через порушення виборчого процесу.

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